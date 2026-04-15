Prognoza Pogoda na dziś - środa, 15.04. To będzie deszczowy dzień Tomasz Wakszyński

Warunki biometeo w środę

W środę czeka nas pochmurna aura w przeważającej części kraju. Większe przejaśnienia, a w drugiej części dnia również rozpogodzenia, możliwe są jedynie na zachodzie. W regionach centralnych i wschodnich za sprawą frontu atmosferycznego zachmurzenie będzie całkowite, a lokalnie pojawią się opady deszczu do 0-2 litrów wody na metr kwadratowy, maksymalnie do 5 l/mkw. Deszcz będzie zanikał w drugiej części dnia. Termometry pokażą od 6-9 stopni Celsjusza na Wybrzeżu, przez 10-14 st. C w pasie centralnym, do 15-16 st. C na krańcach wschodnich i zachodnich. Nadciągnie słaby, zmienny wiatr.

Pogoda na środę

Najwyższą wilgotność powietrza odnotujemy w regionach centralnych Polski - przekroczy 90 procent. Na pozostałym obszarze wyniesie w granicach 60-90 procent. Niemal wszędzie odczujemy komfort termiczny, jedynie na Pomorzu - chłód. Warunki biometeo w środę będą w znacznej części kraju niekorzystne.

Warunki biometeo w środę

Pogoda na dziś - Warszawa

Mieszkańcy Warszawy muszą przygotować się w środę na zachmurzenie całkowite ze słabymi opadami deszczu. Temperatura wyniesie maksymalnie 14 st. C. Powieje południowy i zmienny, słaby wiatr. Ciśnienie będzie się wahać, w południe barometry wskażą 1009 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Na środę dla Gdańska, Gdyni i Sopotu prognozowane jest zachmurzenie całkowite ze słabymi opadami deszczu z przerwami, przy opadach możliwe jest słabe zamglenie. Na termometrach zobaczymy do 10 st. C. Nadciągnie zmienny i północno-zachodni słaby wiatr, a czasami umiarkowany. Ciśnienie będzie się wahać, w południe dojdzie do 1023 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Środa w Poznaniu zapowiada się z zachmurzeniem całkowitym lub dużym. Możliwe są słabe opady deszczu, szybko zanikające. Pod koniec dnia chmur na niebie będzie już niewiele. Termometry pokażą do 15 st. C. Nadciągnie północno-zachodni, przeważnie słaby wiatr. Ciśnienie będzie się wahać, w południe osiągnie 1011 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

We Wrocławiu w środę zachmurzenie będzie całkowite, a w drugiej części dnia - duże. Padać nie powinno. Temperatura wzrośnie do 15 st. C. Nadciągnie północno-zachodni, a z upływem dnia zmienny, słaby wiatr. Ciśnienie będzie się wahać, w południe osiągnie 1008 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Na środę dla Krakowa prognozowane jest całkowite zachmurzenie ze słabymi, okresowymi opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy do 15 st. C. Wiatr okaże się zmienny lub zachodni, słaby. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 995 hPa.