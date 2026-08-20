Świat Portugalia. Kolejni strażacy ranni podczas gaszenia pożarów Oprac. Franciszek Wajdzik |

Artur Molęda o pożarach lasów Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/PEDRO SARMENTO COSTA

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Ostatnie tygodnie są wyjątkowo trudne dla portugalskich strażaków. Obecnie służby walczą z co najmniej dwudziestoma pożarami, głównie na północy kraju. Jak poinformowały lokalne media, w trakcie gaszenia ognia w gminie Arouca ucierpiało czterech strażaków. Stan trzech z nich określany jest jako bardzo ciężki.

Niebezpieczny wypadek

Pożar w gminie Arouca wybuchł na początku tego tygodnia. Od tego czasu ogień zdążył już pochłonąć ponad 1300 hektarów lasów i roślinności. Dzięki wysiłkowi setek strażaków żywioł nie zagraża okolicznym wioskom. W środę podczas podjazdu wozu gaśniczego pod strome zbocze zajęte przez ogień doszło do niebezpiecznego wypadku. Z nieustalonych wciąż przyczyn samochód przewrócił się, prowadząc do zranienia strażaków. Jak podał dziennik "Diario de Noticias", osoby przebywające w pojeździe doznały "ciężkiego urazu wielonarządowego" i zostały przetransportowane do szpitala.

Wcześniej w tym tygodniu podczas akcji gaśniczej w gminie Valongo rannych zostało pięciu strażaków. Jeden z nich doznał oparzeń trzeciego stopnia. Według środowego komunikatu Portugalskiej Ligi Strażaków w tym roku podczas akcji ratunkowych, głównie gaszenia pożarów, ucierpiało w sumie 270 strażaków, o 57 więcej w porównaniu z ubiegłym rokiem.