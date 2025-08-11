Pogoda na dziś, poniedziałek 11.08. W całym kraju prognozowana jest pogodna aura, choć miejscami na niebie mogą pojawić się chmury, z których nie będzie padać. Zrobi się ciepło, ale temperatura nie przekroczy 26 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Pierwszy dzień nowego tygodnia przyniesie słoneczną aurę, ale w ciągu dnia na północy, wschodzie i w centrum kraju pojawi się dość silny rozwój chmur kłębiastych. Termometry pokażą od 21 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 24 st. C w centrum kraju, do 26 st. C na Ziemi Lubuskiej. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Warunki biometeorologiczne

Najniższą wilgotność odnotujemy na południu, w granicach 50 procent. Im dalej na północ, tym jej wartość będzie wyższa, w granicach 70 procent. Na przeważającym obszarze kraju odczujemy komfort termiczny. Biomet w całym kraju okaże się korzystny.

Warunki biometeo w poniedziałek tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

W Warszawie możemy spodziewać się zachmurzenia kłębiastego, małego i umiarkowanego. Na termometrach zobaczymy do 24 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie bez zmian, w południe wyniesie 1010 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W Gdyni, Gdańsku i Sopocie poniedziałek przyniesie zachmurzenie kłębiaste, umiarkowane i duże. Termometry pokażą do 23 st. C. Północno-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie bez zmian, w południe wyniesie 1023 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

W Poznaniu w poniedziałek możemy spodziewać się zachmurzenia kłębiastego, małego i umiarkowanego. Temperatura wzrośnie do 25 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie pozostanie bez zmian, w południe wyniesie 1015 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Zachmurzenie we Wrocławiu w dzień okaże się kłębiaste, małe. Temperatura wzrośnie do 25 st. C. Wiatr będzie północno-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 1011 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W Krakowie w poniedziałek możemy spodziewać się zachmurzenia kłębiastego, małego. Temperatura osiągnie maksymalnie 24 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 998 hPa.

Autorka/Autor:Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl