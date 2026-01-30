Pogoda na piątek Źródło: tvnmeteo.pl

Piątek przyniesie pochmurną aurę w większości kraju. Wyjątek będzie stanowić północno-wschodnia część Polski, gdzie w drugiej części dnia pojawią się rozpogodzenia. W górach spodziewane są słabe opady śniegu. Termometry pokażą od -12 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, poprzez -3 st. C w centralnej Polsce, do 1 st. C w regionach południowych. Odczuwalny będzie wiatr umiarkowany, wiejący z kierunku północno-wschodniego.

Warunki biometeo

W całej Polsce zapanuje duża wilgotność powietrza. Wyniesie ona około 80-90 procent. Na północy i wschodzie będzie nam zimno, wszędzie indziej odczujemy chłód. We wszystkich regionach zapanują niekorzystne warunki biometeorologiczne.

Pogoda na dziś - Warszawa

W piątek w Warszawie wystąpi zachmurzenie. Opady deszczu nie są natomiast prognozowane. Temperatura maksymalna nie przekroczy -5 st. C. Wiał będzie wiatr umiarkowany, północno-wschodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1000 hPa i ma wzrastać.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Piątek w Gdańsku, Gdyni oraz Sopocie będzie pochmurny. Nie powinno padać. Słupki rtęci nie wskażą więcej niż -7 st. C. Odczuwalny będzie wiatr umiarkowany, wschodni. Ciśnienie w południe sięgnie 1015 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na dziś - Poznań

W piątek w Poznaniu również wystąpi zachmurzenie, ale bez opadów. Temperatura maksymalna nie przekroczy -2 st. C. Wiał będzie wiatr umiarkowany i dość silny, wschodni. Ciśnienie w południe osiągnie 998 hPa, ma wzrastać.

Pogoda na dziś - Wrocław

W piątek we Wrocławiu aura będzie pochmurna. Opady nie są prognozowane. Temperatura maksymalna wyniesie 1 st. C. Wiał będzie wiatr umiarkowany, wschodni. Ciśnienie w południe wyniesie 992 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na dziś - Kraków

Piątkowa aura w Krakowie okaże się także pochmurna, choć nie będzie ona deszczowa. Temperatura maksymalna nie przekroczy 0 st. C. Wiał będzie wiatr umiarkowany, północno-wschodni. Ciśnienie ma wzrastać, w południe dojdzie do 1002 hPa.

