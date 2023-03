Pogoda na dziś - czwartek 16.03. Dla jednych śnieg, dla innych słońce

W czwartek 16.03 na północnym wschodzie i południowym wschodzie kraju będzie pochmurno. Pojawią się tam również przelotne opady deszczu ze śniegiem do 2 litrów wody na metr kwadratowy oraz opady mokrego śniegu, podczas których spadnie do 2 centymetrów. Na pozostałym terenie kraju wystąpią rozpogodzenia. Temperatura maksymalna wyniesie od 4 stopni Celsjusza na Warmii i Suwalszczyźnie, przez 7 st. C, w środkowych regionach, do 9 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a powieje z kierunku zachodniego.