Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Ostrzeżenia IMGW. Tu silnie powieje

|
Silny wiatr, sztorm, wichura
Pogoda na noc
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Adobe Stock
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alarmy pierwszego i drugiego stopnia. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem. Sprawdź, gdzie należy zachować ostrożność.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) opublikował ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali. Przed zagrożeniami ostrzega też Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - silny wiatr

Pomarańczowe alarmy przed silnym wiatrem obowiązują w województwach:

  • pomorskim, w powiatach: puckim, wejherowskim, lęborskim, słupskim, Słupsk;
  • zachodniopomorskim, w powiatach: sławieńskim, koszalińskim, Koszalin, kołobrzeskim.

W regionach tych prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 55 kilometrów na godzinę, w porywach do 90 km/h, z zachodu i północnego zachodu. Lokalnie możliwe będą burze. Alarmy będą w mocy w piątek w godzinach 3-20.

>>> CZYTAJ TEŻ: Wiatr łamał drzewa, doszło do podtopień. Ponad 2600 interwencji

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr

Alarmy pierwszego stopnia przed silnymi podmuchami zostały wydane w województwie zachodniopomorskim w powiatach: gryfickim, kamieńskim i Świnoujście.

Prognozuje się tam wystąpienie silnego wiatru zachodniego i północno-zachodniego o średniej prędkości do 45 km/h, w porywach do 75 km/h. Lokalnie może grzmieć. Ostrzeżenia będą obowiązywać w piątek w godz. 3-17.

Ostrzeżenia meteorologiczne
Ostrzeżenia meteorologiczne
Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

ZOBACZ TAKŻE:
50 min
Tusk posiedzenie rządu
"Tusk wybuchł". Za co wicepremier usłyszał "wiele ostrych słów"?
TVN24
shutterstock_2595701655_1
Śmiertelna pomyłka przy "prostym" zabiegu. Lekarz: nie jesteśmy serwisantami
Agata Daniluk, Jakub Stachowiak
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
TVN24
Źródło: IMGW, tvnmeteo.pl
Tagi:
IMGWpogodaprognoza pogody
Agnieszka Stradecka
Agnieszka Stradecka
Dziennikarka tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Fala pożarów we Francji
Południe Francji w ogniu. Pożary po ekstremalnych upałach
Świat
Tsunami ratuje ludzi
Stał się bohaterem i symbolem nadziei
Świat
Upał na Węgrzech
Roznosili listy podczas rekordowego upału. Nie żyją
Świat
27 min
pc
"Mojej rodziny nie było stać na wiele, nie mieliśmy pieniędzy". Została legendą NASA
Hubert Kijek
Deszcz, opady
Zapanuje pochmurna i deszczowa aura. Co przyniesie weekend?
Prognoza
Wietrznie, pochmurno, silny wiatr
Silny wiatr i burze. Alert RCB w dwóch województwach. "Możliwe przerwy w dostawie prądu"
Polska
Strażacy uratowali owczarka niemieckiego dzięki jego towarzyszowi
Pies uratował psa. "Pilnował go cały czas, nie opuścił"
Polska
Nowy Jork przygotowuje się na weekendowy skwar
Straszliwe upały. Alerty na 250-lecie USA
Świat
burza burze shutterstock_2470816031
Gdzie jest burza? Niespokojna aura w jednym województwie
Polska
Opad całkowity - suma za ostatnie 24 godziny
Miesięczna norma opadów w kilka godzin. "Absolutnie niesamowite"
Polska
Upalna pogoda w Hiszpanii
Najwyższa śmiertelność od lat, a upał nie odpuszcza w Hiszpanii
Świat
Skutki burz w Polsce
Wiatr łamał drzewa, doszło do podtopień. Ponad 2600 interwencji
Polska
Upały we Francji
Tysiąc ofiar w pięć dni. Idzie kolejna fala
Angelika Maj
Burza, noc
Gdzie jest burza? Mocno pada i wieje
Polska
Burza, deszcz, chmury
W tych regionach należy uważać
Prognoza
Burza, ciemne chmury, gwałtowna pogoda
Burze w Polsce. Tu ma silnie grzmieć wieczorem i w nocy
Prognoza
Ocean
Oceany się gotują. Padł niechlubny rekord
Nauka
Dwie ofiary śmiertelne pożarów w Grecji
Ciało mężczyzny na podwórku, w domu martwy 12-latek. Pożary w Grecji
Świat
Pożar w Chorwacji
Ogień nad popularnym kurortem. Byli tam Polacy. Nagrania
Podróże
ulewa ulica samochód
Alert RCB dla kolejnego województwa
Polska
Nawalnice
Zalane szpitale i centrum handlowe, uszkodzone dachy. Po nawałnicach
Polska
nakretki plastik shutterstock_1226148040
Dwa lata unijnej dyrektywy. Zbadali, czy z ulic ubyło plastikowych nakrętek
Świat
Burza, chmury
Gdzie jest burza? Porywy do 100 km/h
Polska
las drzewo drzewa jodla shutterstock_2026683557
Zakaz wstępu do lasów
Polska
Ostrzeżenie przed gwałtownymi burzami
Parada chłodnych frontów przejdzie przez Polskę. Prognoza pogody na początek lipca
Polska
Ukraina
Smog snuje się na Kijowem. Przez pożar w okolicy Czarnobyla
Świat
Burza, niebezpieczne warunki
Alert RCB przed burzami
Polska
Upalna aura w Ukrainie
Tu zmierza ekstremalny upał. "Dbajmy o siebie nawzajem"
Świat
Truskawkowy Księżyc, Warszawa
Najniższa, najmniejsza i najciemniejsza pełnia Księżyca za nami
Polska
Skutki ulew w Gryfinie
Zalania, powalone drzewa, dwie osoby poszkodowane. Straż pożarna: 1700 zgłoszeń
Polska
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom