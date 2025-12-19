Logo TVN24
Prognoza

Żółte alarmy IMGW w 13 województwach

Gęste mgły ogarną Polskę
Warunki biometeo w piątek
Źródło: tvnmeteo.pl
IMGW znów ostrzega przed gęstą mgłą. Alarmy pierwszego stopnia wydano dla 13 województw. Niebezpieczne zjawisko będzie utrzymywać się do sobotniego przedpołudnia.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - gęsta mgła

Alarmy pierwszego stopnia przed gęstą mgłą obowiązują w województwach:

  • warmińsko-mazurskim;
  • mazowieckim;
  • podlaskim,
  • lubelskim (poza kilkoma powiatami na południowym wschodzie);
  • łódzkim;
  • świętokrzyskim;
  • opolskim;
  • śląskim;
  • małopolskim (poza powiatem tatrzańskim);
  • podkarpackim (poza powiatami na wschodzie regionu);
  • kujawsko-pomorskim, w powiatach: brodnickim, rypińskim, lipnowskim, włocławskim;
  • wielkopolskim, w powiatach: kolskim, kaliskim, Kalisz, ostrowskim, ostrzeszowskim, kępińskim;
  • dolnośląskim, w powiatach: oleśnickim, oławskim, strzelińskim, ząbkowickim oraz kłodzkim.

Zjawisko będzie ograniczać widzialność na odległość poniżej 200 metrów.

Alarmy przestaną obowiązywać o godzinie 10 w sobotę.

Ostrzeżenia meteorologiczne
Ostrzeżenia meteorologiczne
Źródło: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Jak powstaje mgła
Jak powstaje mgła
Źródło: Małgorzata Latos/PAP

Autorka/Autor: dd

Źródło: IMGW

Źródło zdjęcia głównego: Denys - stock.adobe.com

