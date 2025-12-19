Żółte alarmy IMGW w 13 województwach

Warunki biometeo w piątek Źródło: tvnmeteo.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - gęsta mgła

Alarmy pierwszego stopnia przed gęstą mgłą obowiązują w województwach:

warmińsko-mazurskim ;

mazowieckim ;

podlaskim ,

lubelskim (poza kilkoma powiatami na południowym wschodzie);

łódzkim ;

świętokrzyskim ;

opolskim ;

śląskim ;

małopolskim (poza powiatem tatrzańskim);

podkarpackim (poza powiatami na wschodzie regionu);

kujawsko-pomorskim , w powiatach: brodnickim, rypińskim, lipnowskim, włocławskim;

wielkopolskim , w powiatach: kolskim, kaliskim, Kalisz, ostrowskim, ostrzeszowskim, kępińskim;

dolnośląskim, w powiatach: oleśnickim, oławskim, strzelińskim, ząbkowickim oraz kłodzkim.

Zjawisko będzie ograniczać widzialność na odległość poniżej 200 metrów.

Alarmy przestaną obowiązywać o godzinie 10 w sobotę.

Ostrzeżenia meteorologiczne Źródło: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Jak powstaje mgła Źródło: Małgorzata Latos/PAP