Żółte alarmy IMGW w 13 województwach

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - gęsta mgła
Alarmy pierwszego stopnia przed gęstą mgłą obowiązują w województwach:
- warmińsko-mazurskim;
- mazowieckim;
- podlaskim,
- lubelskim (poza kilkoma powiatami na południowym wschodzie);
- łódzkim;
- świętokrzyskim;
- opolskim;
- śląskim;
- małopolskim (poza powiatem tatrzańskim);
- podkarpackim (poza powiatami na wschodzie regionu);
- kujawsko-pomorskim, w powiatach: brodnickim, rypińskim, lipnowskim, włocławskim;
- wielkopolskim, w powiatach: kolskim, kaliskim, Kalisz, ostrowskim, ostrzeszowskim, kępińskim;
- dolnośląskim, w powiatach: oleśnickim, oławskim, strzelińskim, ząbkowickim oraz kłodzkim.
Zjawisko będzie ograniczać widzialność na odległość poniżej 200 metrów.
Alarmy przestaną obowiązywać o godzinie 10 w sobotę.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Autorka/Autor: dd
Źródło: IMGW
