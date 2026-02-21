Mapy opadów marznących

Wędrówka strefy opadów marznących w sobotę nad Polską Źródło: ventusky.com

Jak podał około godziny 8.30 synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, w sobotę rano strefa opadów marznących rozciągała się od Pomorza Zachodniego, przez Wielkopolskę, po Dolny Śląsk. Opady marznącego deszczu obserwowane były w Szczecinie, Zielonej Górze oraz Wrocławiu.

Mapa opadów. Gdzie będzie padać?

W ciągu dnia strefa opadów ma przemieszczać się z zachodu na wschód. Synoptyk wyjaśnił, że o południu, około godziny 13-14, strefa opadów rozciągać się będzie w pasie centralnej Polski - od Pomorza, przez Ziemię Łódzką, po Śląsk. Opady dotrą do Warszawy około godziny 16-17.

Wędrówkę strefy opadów nad krajem pokazują poniższe mapy:

Radar opadów. Tu może być ślisko

