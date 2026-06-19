Prognoza Superkomórka burzowa nadciąga nad Polskę. Radar i mapa opadów Oprac. Agnieszka Stradecka |

Opady w Polsce od piątkowego popołudnia do poniedziałku rano Źródło wideo: ventusky.com Źródło zdj. gł.: Ventusky.com

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W piątek do części kraju zawitają afrykańskie upały. W zachodniej części Polski termometry mają pokazać nawet 33 stopnie Celsjusza, a w sobotę i niedzielę ma być jeszcze goręcej. Ze skwarem nadciągną burze i intensywne opady deszczu. Przed gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi ostrzega także IMGW.

Superkomórka burzowa

Jak wyjaśnił synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, w piątek zasięg możliwego wystąpienia burz ograniczy się do zachodniej części kraju. W godzinach popołudniowych mogą pojawić się tam burze z ulewnymi opadami deszczu do 20-40 litrów wody na metr kwadratowy oraz możliwym gradem.

Około godziny 13.30 nad północno-wschodnimi Niemcami przechodziła silna burza superkomórkowa. Synoptyk wyjaśnił, że nad wschodnią częścią Niemiec znajduje się płytka zatoka niżu znad Wysp Owczych, w obrębie której utworzyła się strefa zbieżności wiatru, co stwarza korzystne warunki do rozwoju silnie wypiętrzonych chmur burzowych. Po godzinie 15 superkomórka nadciągnęła nad teren Pomorza Zachodniego.

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Mapa opadów. Tak będą wędrować burze

Co czeka nas dalej? W nocy oraz w sobotę rano aura powinna być spokojniejsza. Mocno wypiętrzone chmury burzowe zaczną pojawiać się w zachodniej Polsce dopiero po południu, a szczyt zjawisk ma przypadać na godziny popołudniowe i wieczorne. Burzom towarzyszyć będą ulewne opady deszczu, o sumie do 40 l/mkw. w ciągu godziny, oraz opady gradu o średnicy powyżej 2-3 centymetrów. W burzach może wystąpić silny wiatr z porywami do 70-90 kilometrów na godzinę. Burze będą powoli przemieszczać się z zachodu na wschód, a późnym wieczorem dotrą częściowo do pasa od Pomorza po Śląsk. W niedzielę najgroźniejszych zjawisk burzowych należy spodziewać się w pasie od Warmii i Mazur, przez Mazowsze i Ziemię Łódzką, po Śląsk. Od północnego zachodu do Polski wkroczy strefa chłodnego frontu atmosferycznego, za którym napłynie zdecydowanie chłodniejsze powietrze znad Atlantyku.

Opady w Polsce od piątkowego popołudnia do poniedziałku rano Źródło: ventusky.com

Radar opadów