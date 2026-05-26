Prognoza Kopuła ciepła nas oszczędza. "Mielibyśmy tutaj piekło" Krzysztof Posytek

"Mielibyśmy tutaj piekło"

Na zachodzie Europy zapanowały upały - w Wielkiej Brytanii i Francji termometry pokazały 35 stopni Celsjusza, a nawet więcej. W wielu miejscach padły rekordy. W "Faktach po południu" Tomasz Wasilewski przyznał, że cieszy się, że u nas nie jest tak gorąco.

- Cieszę się niezmiernie z tego, że nas ta fala upałów ominęła, bo mielibyśmy tutaj piekło - przyznał Wasilewski. Dodał, że zabrakło niewiele, by fala gorąca z Afryki dotarła do Polski. Temperatury w naszym kraju i tak są jednak wysokie jak na maj - jako przykład Wasilewski wymienił Legnicę, w której było dziś 29 stopni.

Synoptyk wyjaśnił, że za skwar w Europie Zachodniej odpowiada zjawisko zwane kopułą ciepła. Na czym ono polega? Z Afryki napłynęło gorące powietrze, które ze względu na panujący wyż opada, a gdy się to dzieje, dodatkowo się ogrzewa. To kumulacja tych czynników doprowadziła do bardzo wysokich temperatur.

Uratuje nas zimno z północy

W kolejnych dniach w Polsce zacznie się robić coraz chłodniej. Jak wytłumaczył Wasilewski, na północy Europy znajdują się masy zimnego powietrza, które będą spływać do naszego kraju.

- Z północy, z północnego zachodu ten chłód będzie się zsuwać i odpychać to najgorętsze powietrze, tę kopułę gorąca. Dla nas to dobrze, bo nie dostaniemy tego katastrofalnego upału, co w naszej sytuacji, w tej permanentnej suszy, dobiłoby wiele upraw i lasów - opisał Wasilewski.

Przedstawił także prognozę na kolejne dni. W nocy z wtorku na środę przez Polskę przejdzie front chłodny, który wypchnie najgorętsze powietrze na południe. W środę najcieplej będzie właśnie w tej części kraju. W czwartek zrobi się wyraźnie chłodniej, a w piątek znów nieco się ociepli. Wasilewski podsumował, że gdyby było jeszcze trochę więcej opadów, to pogoda pod koniec maja byłaby idealna.

Tomasz Wasilewski o kopule ciepła nad Europą Źródło: TVN24

Kopuła ciepła nad Europą Źródło zdjęcia: Tropicaltidbits.com