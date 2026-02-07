Ostrzeżenia IMGW w 14 województwach

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - opady marznące
Żółte alarmy przed opadami marznącymi obowiązują w województwach:
- zachodniopomorskim (na południu regionu);
- podlaskim, w powiatach: kolneńskim, łomżyńskim, Łomża, zambrowskim, wysokomazowieckim, bielskim, siemiatyckim, hajnowskim;
- wielkopolskim, poza południowymi powiatami;
- lubuskim, poza południowymi powiatami;
- kujawsko-pomorskim;
- mazowieckim;
- lubelskim;
- łódzkim, w powiatach północnych i wschodnich.
Prognozowane są tam lokalnie słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź. Ostrzeżenia wygasną o godzinie 21 w sobotę.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - oblodzenie
Synoptycy IMGW ostrzegają przed oblodzeniem w województwach:
- lubuskim, w południowych powiatach;
- wielkopolskim, w południowych powiatach;
- dolnośląskim;
- opolskim;
- łódzkim, w powiatach południowych i zachodnich;
- śląskim;
- małopolskim;
- świętokrzyskim;
- podkarpackim.
W tych miejscach prognozuje zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem oraz mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna wynosi od -2 do 1 stopnia Celsjusza, a temperatura minimalna przy gruncie - lokalnie około -1 st. C. Najwyższa temperatura wystąpi w niedzielę przed południem, a w ciągu dnia spodziewane jest stopniowe ochłodzenie o 2 st. C.
W północno-wschodniej części województwa dolnośląskiego, w woj. lubuskim, wielkopolskim, łódzkim i świętokrzyskim oraz w północnej połowie woj. podkarpackiego alarm wejdzie w życie o godzinie 21 w sobotę i utrzyma się do godz. 11 w niedzielę. Na pozostałym obszarze będą obowiązywać od północy do godz. 18 w poniedziałek.
Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia
Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
red.
Źródło: tvnmeteo.pl, IMGW
Źródło zdjęcia głównego: stock.adobe.com