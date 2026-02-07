Logo TVN24
Ostrzeżenia IMGW w 14 województwach

Oblodzenie
Pogoda na sobotę
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda w Polsce. IMGW ostrzega przed niebezpieczną pogodą w niemal wszystkich województwach. W jednej części Polski problemy sprawia marznący deszcz, a w drugiej części wieczorem i w nocy zagrożeniem będzie oblodzenie.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Dowiedz się więcej:

Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - opady marznące

Żółte alarmy przed opadami marznącymi obowiązują w województwach:

  • zachodniopomorskim (na południu regionu);
  • podlaskim, w powiatach: kolneńskim, łomżyńskim, Łomża, zambrowskim, wysokomazowieckim, bielskim, siemiatyckim, hajnowskim;
  • wielkopolskim, poza południowymi powiatami;
  • lubuskim, poza południowymi powiatami;
  • kujawsko-pomorskim;
  • mazowieckim;
  • lubelskim;
  • łódzkim, w powiatach północnych i wschodnich.

Prognozowane są tam lokalnie słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź. Ostrzeżenia wygasną o godzinie 21 w sobotę.

Jak powstaje szklanka na drogach
Jak powstaje szklanka na drogach
Źródło: PAP/Adam Ziemienowicz

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - oblodzenie

Synoptycy IMGW ostrzegają przed oblodzeniem w województwach:

  • lubuskim, w południowych powiatach;
  • wielkopolskim, w południowych powiatach;
  • dolnośląskim;
  • opolskim;
  • łódzkim, w powiatach południowych i zachodnich;
  • śląskim;
  • małopolskim;
  • świętokrzyskim;
  • podkarpackim.

W tych miejscach prognozuje zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem oraz mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna wynosi od -2 do 1 stopnia Celsjusza, a temperatura minimalna przy gruncie - lokalnie około -1 st. C. Najwyższa temperatura wystąpi w niedzielę przed południem, a w ciągu dnia spodziewane jest stopniowe ochłodzenie o 2 st. C.

W północno-wschodniej części województwa dolnośląskiego, w woj. lubuskim, wielkopolskim, łódzkim i świętokrzyskim oraz w północnej połowie woj. podkarpackiego alarm wejdzie w życie o godzinie 21 w sobotę i utrzyma się do godz. 11 w niedzielę. Na pozostałym obszarze będą obowiązywać od północy do godz. 18 w poniedziałek.

Ostrzeżenia meteorologiczne
Ostrzeżenia meteorologiczne
Źródło: IMGW

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

red.

Źródło: tvnmeteo.pl, IMGW

Źródło zdjęcia głównego: stock.adobe.com

