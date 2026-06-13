Prognoza Gdzie jest burza? Mapa i radar. Zaczęło grzmieć Oprac. Krzysztof Posytek |

Warunki biometeo w sobotę Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Adobe Stock

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Jak przekazał nasz synoptyk Damian Zdonek, w sobotę burze są możliwe w zasadzie w całym kraju. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed nimi w 11 województwach.

Sobotnie burze będą pojedyncze i będą przemieszczać się dość szybko (z prędkością około 30-40 kilometrów na godzinę) z zachodu na wschód. Najwięcej rozwinie się ich na północy, zachodzie i w centrum kraju. Na ogół będą słabe, ale lokalnie mogą być silniejsze. Głównym zagrożeniem podczas burz będzie silny wiatr, w porywach dochodzący do 50-70 km/h, miejscami do 80 km/h. Poza tym wyładowaniom lokalnie będą towarzyszyć intensywne opady deszczu do 10-20 litrów na metr kwadratowy, a miejscami opady drobnego gradu.

Zdonek prognozuje, że burze w większości zanikną w godzinach wieczornych. Zaznacza jednak, że pojedyncze komórki utrzymają się dłużej i zanikną dopiero w pierwszej części nocy.

Gdzie jest burza?

Około godziny 13 grzmi w województwach:

mazowieckim , w rejonie Stanisławowa i Mińska Mazowieckiego;

dolnośląskim, w okolicach Milicza.

Burze są adwekcyjne i pojedyncze. Towarzyszą im opady deszczu rzędu 5-10 l/mkw. oraz porywy wiatru sięgające 50-70 kilometrów na godzinę.

Mapa i radar burz