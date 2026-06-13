Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Gdzie jest burza? Mapa i radar. Zaczęło grzmieć

|
Burza, burze
Warunki biometeo w sobotę
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Adobe Stock
Gdzie jest burza? W sobotę 13.06 po południu zaczęło grzmieć w części kraju. Wyładowaniom towarzyszą opady deszczu i silne porywy wiatru. Śledź aktualną sytuację pogodową w tvnmeteo.pl.

Jak przekazał nasz synoptyk Damian Zdonek, w sobotę burze są możliwe w zasadzie w całym kraju. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed nimi w 11 województwach.

Sobotnie burze będą pojedyncze i będą przemieszczać się dość szybko (z prędkością około 30-40 kilometrów na godzinę) z zachodu na wschód. Najwięcej rozwinie się ich na północy, zachodzie i w centrum kraju. Na ogół będą słabe, ale lokalnie mogą być silniejsze. Głównym zagrożeniem podczas burz będzie silny wiatr, w porywach dochodzący do 50-70 km/h, miejscami do 80 km/h. Poza tym wyładowaniom lokalnie będą towarzyszyć intensywne opady deszczu do 10-20 litrów na metr kwadratowy, a miejscami opady drobnego gradu.

Zdonek prognozuje, że burze w większości zanikną w godzinach wieczornych. Zaznacza jednak, że pojedyncze komórki utrzymają się dłużej i zanikną dopiero w pierwszej części nocy.

Gdzie jest burza?

Około godziny 13 grzmi w województwach:

  • mazowieckim, w rejonie Stanisławowa i Mińska Mazowieckiego;
  • dolnośląskim, w okolicach Milicza.

Burze są adwekcyjne i pojedyncze. Towarzyszą im opady deszczu rzędu 5-10 l/mkw. oraz porywy wiatru sięgające 50-70 kilometrów na godzinę.

Mapa i radar burz

Źródło: tvnmeteo.pl
ZOBACZ TAKŻE:
5 min
pc
Udawała rozmowę przez telefon? Dziennikarz zrobił coś, czego nikt się nie spodziewał
TVN24
Od lewej: Dariusz Wolski i James Vanderbilt na planie filmu "Norymberga"
Sprzedał malucha, szukał fuch. Dzisiaj oglądamy go wszyscy. Stale 
Tomasz-Marcin Wrona
25 min
CnB_Zakrzewski_3
PremieraAkt oskarżenia po 12 latach. Prokuratura Ziobry chroniła Andruszkiewicza?
Artur Zakrzewski
Udostępnij:
Tagi:
prognozapogodaburzeburza
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Ulewa, deszcz
Burze i intensywny deszcz. Gdzie aura jest i będzie niebezpieczna?
Prognoza
Po ataku rekina na plaży w Sydney rozległ się alarm
Atak rekina w Australii. Kobieta w stanie krytycznym
Świat
Tornado zniszczyło schronisko dla zwierząt w mieście Springfield w Illinois
Nawałnica zniszczyła schronisko dla zwierząt. "Praktycznie zmiotło nasz obiekt"
Świat
Popada deszcz
Tu pada, a tu dopiero będzie. Radar opadów
Prognoza
Grad w Krasnymstawie
Pokazaliście, jak wyglądały piątkowe burze
Piorun
Gdzie jest burza? Tu wciąż słychać grzmoty
Ambystoma meksykańska shutterstock_2679244185
Szał w czasie mundialu i apel przyrodników
Świat
Rozpoczął się mundial
Ten mundial może być rekordowy. To nie jest dobra wiadomość
Świat
Czerwony mak kwiaty slonce shutterstock_2041408559
Do gry wkroczy antycyklon. Kiedy zrobi się cieplej
Prognoza
Larwa muchy śrubowej
Żywi się mięsem, wykryli ją w kolejnym stanie. Atakuje też psy
Świat
Na Oceanie Spokojnym rozwinęło się El Nino
Jednym przyniesie susze, innym ulewy. To El Nino może być rekordowe
Świat
Zarządca jednej z plaż na Sardynii zabronił używania parasoli osobom w wieku od 10 do 65 lat
Kontrowersyjny zakaz na włoskiej plaży
Świat
Giżycko
Urodziny TVN24 w Giżycku. Jaka będzie pogoda
Prognoza
Tornado przetacza się przez Illinois
Wielka trąba powietrzna wirowała nad polem
Świat
Noc, burza
Gdzie jest burza? Miejscami słychać grzmoty
Szczecin
Ciemne chmury, a potem ściana deszczu. Nagranie poklatkowe
Po intensywnych opadach deszczu wezbrały rzeki w Małopolsce
Wezbrały tatrzańskie potoki. Przekroczony stan ostrzegawczy
Burze
Burzowy czwartek. Tutaj ostrzega IMGW
Rzeka gradu
Rzeka gradu. Załamanie pogody na zdjęciach i nagraniach
Niedźwiedź przechadzał się obok tatrzańskiego szlaku
"Przeżyliśmy niezły moment". Niecodzienne nagranie z Tatr
Będzie deszczowo
Burze i ulewy nas nie opuszczą. Co nas czeka?
Prognoza
Smog w Meksyku
Mogą grać wolniej i więcej faulować. Wszystko przez smog
Smog
Małe lisy wychodzą na świat
Niedoliski wychodzą z nory. Urocze nagranie
Deszczowa pogoda w Nowym Jorku
Grad, silny wiatr, a nawet tornado. Nawałnice zmierzają do Nowego Jorku
Świat
Poziom wody (zdjęcie poglądowe)
Ulewy w Polsce. Żółte i pomarańczowe ostrzeżenia hydrologiczne
Prognoza
Wędrówka opadów nad Polską
Wędrówka opadów nad Polską. Mapa i radar
Burza, ulewa, grad
Kolejny region objęty alertem RCB
Prognoza
Burza, noc, pioruny, Polska
Tu wieczorem słychać grzmoty
Powodzie błyskawiczne na Wielkich Równinach zaskoczyły kierowców
Po załamaniu pogody ratowali ludzi z aut i dachów
Świat
Sypnęło gradem w mieście Balerna w Szwajcarii
Spadł grad. Był wielkości brzoskwini
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom