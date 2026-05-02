Polska Za nami gorąca sobota. Gdzie było najcieplej Anna Bruszewska |

W sobotę pogodę w naszym kraju kształtował pogodny wyż Winfried. Polska znalazła się w bardzo korzystnym położeniu, czyli po jego zachodniej stronie. Dzięki temu napłynęło do nas ciepłe i suche powietrze pochodzenia zwrotnikowego. To ono sprawiło, że na zachodzie, północy i w centrum kraju termometry pokazały ponad 25 stopni Celsjusza.

Gdzie było najcieplej

Z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że najcieplej było w Świnoujściu. Temperatura maksymalna sięgnęła tam 26,6 st. C. Najzimniej tego dnia było na południowym zachodzie Polski. W Lesku słupki rtęci pokazały 17 st. C.

Niedziela również ma być gorąca, a Polska będzie nietypowo najcieplejszym miejscem w Europie. Temperatura maksymalna wyniesie na zachodzie 28-29 st. C. Lokalnie możliwe jest osiągnięcie granicy upału, czyli 30 st. C.

Temperatura maksymalna w sobotę 2 maja Źródło: IMGW