"Wyglądał jak duch". Reporter24 zobaczył białego łosia

- Pierwszy raz widziałem takiego osobnika. Zajmuję się fotografią zwierząt. Często widuję białe daniele, ale łosia już nie. Mam takie miejsce niedaleko domu, jest w lesie, tam robię zdjęcia. Ostatnio moja córka się tym zainteresowała, więc poszliśmy do lasu przebrani w specjalne stroje maskujące. Wtedy spotkaliśmy łosia. On nas nie widział, my go na początku też nie. Potem zobaczyliśmy i była chwilowa konsternacja. Nasze spojrzenia się spotkały. Gdy zdał sobie sprawę z sytuacji, uciekł bardzo szybko. Wyglądał szokująco! Człowiek spodziewał się ciemnego łosia, one są tak brązowe, że niemal wpadają w czarny kolor. Ten wyglądał jak duch. To była dosłownie chwila, sekunda - opowiadał pan Jacek, autor zdjęcia.