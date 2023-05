Warchlaki w cętki jak dalmatyńczyki. Uchwyciła je fotopułapka

Fotopułapka umieszczona na terenie Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi uchwyciła spacerującą po lesie lochę z młodymi. Kilka warchlaków nie miało tradycyjnego umaszczenia w paski, były za to białe w czarne kropki, wyglądem przypominały psy dalmatyńczyki.

Skąd to umaszczenie?

Typowe dla warchlaków jest umaszczenie w paski. Cętki to najprawdopodobniej efekt skrzyżowania się dzika ze świnią domową z gospodarstw rolnych.

W styczniu 2022 roku warchlaki wyglądające jak dalmatyńczyki pojawiły się w okolicy wsi Tarnów Opolski. Zapytaliśmy wtedy o to naukowca, eksperta od dzików, doktora Tomasza Podgórskiego z Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży .

- Tak naprawdę do końca nie wiadomo, skąd bierze się takie umaszczenie. Czasami obserwuje się je w różnych miejscach w całej Polsce, ale też w innych krajach w Europie. Generalnie mogą za tym stać dwie przyczyny. Albo jest to właśnie wynik hybrydyzacji ze świniami - w przeszłości w danej populacji mogły zdarzać się epizody krzyżowania się ze świniami wolno pasącymi się w lesie - albo jest to po prostu mutacja genetyczna ubarwienia - powiedział dr Podgórski.