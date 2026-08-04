Polska Upały w Polsce. Tu we wtorek było ponad 37 stopni Oprac. Agnieszka Stradecka |

Prognoza pogody na nocy Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Wtorek to kolejny dzień z rzędu, gdy na termometrach w Polsce pojawiają się wartości powyżej 30 stopni Celsjusza. W prawie całym kraju obowiązują ostrzeżenia IMGW przed upałem, a lokalnie mają one najwyższy stopień. Najniebezpieczniejszy skwar ma potrwać do czwartku.

Upały w Polsce. Tu we wtorek było najgoręcej

Jak wynika z danych IMGW, we wtorek najwyższą wartość zanotowano na stacji synoptycznej w Kłodzku - tam temperatura maksymalna sięgnęła 37,5 st. C. W wielu miejscach w kraju, od południowej granicy aż po Kujawy i Podlasie, zanotowano wartości powyżej 30 st. C. Najchłodniej było w pasie Wybrzeża - w Ustce termometry pokazały maksymalnie 22 st. C.

Temperatura maksymalna we wtorek 4.08.26 Źródło zdjęcia: CMM IMGW

Jak wynika z prognoz, środa i czwartek mogą być jeszcze gorętsze. W środę temperatura maksymalna wyniesie od 30-32 st. C na Pomorzu, przez 38-39 st. C w centralnej Polsce, do 39-40 st. C na południowym wschodzie. W czwartek termometry pokażą natomiast maksymalnie od 26-28 st. C na Pomorzu, poprzez 32-33 st. C w centrum kraju, do 36-38 st. C na Podkarpaciu.