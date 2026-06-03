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Ulice jak rwące potoki. Zalania w Polsce

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Podtopienia w Rudzie Śląskiej
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Krzysztof Bularz 
Środa przyniosła części kraju niespokojną aurę. W czasie burz padał ulewny deszcz, który doprowadził do podtopień na Śląsku i Ziemi Łódzkiej. Działania strażaków głównie polegają na wypompowywaniu wody z zalanych terenów.

W środę w części kraju występowały burze. Zjawiska były słabe i umiarkowane, towarzyszyły im opady deszczu, miejscami obfite, a także silny wiatr. Przed niebezpieczną aurą ostrzegał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

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Zalania na Ziemi Łódzkiej

Burza przetoczyła się w środę przez gminę Działoszyn (powiat pajęczański, województwo łódzkie). Starszy kapitan Damian Patyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pajęcznie poinformował, że na terenie gminy odnotowano 32 zdarzenia atmosferyczne związane z gwałtowną aurą. Interwencje dotyczą głównie wypompowywania wody z zalanych piwnic.

Ponadto strażacy ewakuowali też z trzech zalanych samochodów osoby kierujące, a także dzieci. Uszkodzony też został mostek przejazdowy.

Zalania w powiecie pajęczańskim 
Zalania w powiecie pajęczańskim 
Zalania w powiecie pajęczańskim 
Źródło zdjęcia: Krzysztof Bularz 
Zalania w powiecie pajęczańskim 
Zalania w powiecie pajęczańskim 
Źródło zdjęcia: Krzysztof Bularz 
Zalania w powiecie pajęczańskim 
Zalania w powiecie pajęczańskim 
Źródło zdjęcia: Krzysztof Bularz 
Zalania w powiecie pajęczańskim 
Zalania w powiecie pajęczańskim 
Źródło zdjęcia: Krzysztof Bularz 
Zalania w powiecie pajęczańskim 
Zalania w powiecie pajęczańskim 
Źródło zdjęcia: Krzysztof Bularz 
Zalania w powiecie pajęczańskim 
Zalania w powiecie pajęczańskim 
Źródło zdjęcia: Krzysztof Bularz 

Ulice w gminie Działoszyn zmieniły się w rwące potoki.

Interwencje na Śląsku

Szczególnie trudna sytuacja była też na Śląsku, gdzie obowiązywały ostrzeżenia meteorologiczne drugiego stopnia. W związku z gwałtowną aurą od godziny 13 do godziny 16.20 strażacy przeprowadzili na tym terenie łącznie 64 interwencje. Najwięcej zdarzeń odnotowano w Rudzie Śląskiej - około 40. W Bytomiu było ich 9, w Będzinie - 8, Zabrzu - 7.

- Od godziny 15.14 do stanowiska kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej wpłynęło około 40 zgłoszeń - powiedział młodszy aspirant Dawid Strączek, oficer prasowy Komendy Miejskiej PSP w Rudzie Śląskiej. Dodał, że zgłoszeń cały czas przybywa.

Zalania w Rudzie Śląskiej
Zalania w Rudzie Śląskiej
Źródło zdjęcia: TVN24

Interwencje dotyczyły głównie usuwania skutków ulewnych opadów deszczu. - Mamy wiele zgłoszeń dotyczących podtopień piwnic i domów - opowiadał. Po ulewach doszło do zalania przejazdu pod wiaduktem w okolicach ulicy Dworcowej w Rudzie Śląskiej. Strażacy odpompowują tam wodę. Zalana została także ulica Kokota, tam również trwają działania strażaków.

Gdzie jest burza? Wieczór głośny od grzmotów
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Gdzie jest burza? Wieczór głośny od grzmotów

Źródło: tvnmeteo.pl, TVN24
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Anna Bruszewska
Anna Bruszewska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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