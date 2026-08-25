Jasny sznur świateł nad Polską
Te światła to grupa satelitów firmy SpaceX - Starlink - poruszających się jeden za drugim po tej samej orbicie. Charakterystyczny "kosmiczny pociąg" jest widoczny przez ograniczony czas po starcie. W kolejnych dniach satelity stopniowo oddalają się od siebie, zajmując docelowe pozycje na orbicie, przez co efekt regularnego sznura świateł zanika.
Starlink. Dziś kolejny start
Ostatni start Starlinków miał miejsce 22 sierpnia 2026 roku o godzinie 09.25 naszego czasu. Wtedy rakieta Falcon 9 wyleciała z bazy Vandenberg w Kalifornii, wynosząc na orbitę 27 urządzeń Starlink Group 15-20. Następny start Starlinków zaplanowano na 25 sierpnia 2026 roku z Cape Canaveral na Florydzie. Wtedy na na orbitę trafi 29 satelitów misji Starlink Group 10-49.
Czym jest Starlink
Starlink należy do firmy Elona Muska - SpaceX. Pierwsze satelity zostały wystrzelone zostały w 2019 roku. Ich celem jest umożliwienie użytkownikom dostępu do szerokopasmowego internetu w dowolnym miejscu na Ziemi. CZYTAJ WIĘCEJ O TYM, CZYM JEST STARLINK