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Jasny sznur świateł nad Polską

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Podczas wieczornego spaceru, Zgierz (Łódzkie)
Starlinki nad Olsztynem. Nagranie z listopada 2024 roku
Źródło wideo: Arletta
Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / Aga
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Z różnych części kraju, między innymi z Bydgoszczy i ze Zgierza, wysyłacie na Kontakt24 zdjęcia jasnego sznura świateł, który w poniedziałek wieczorem pojawił się na niebie.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Te światła to grupa satelitów firmy SpaceX - Starlink - poruszających się jeden za drugim po tej samej orbicie. Charakterystyczny "kosmiczny pociąg" jest widoczny przez ograniczony czas po starcie. W kolejnych dniach satelity stopniowo oddalają się od siebie, zajmując docelowe pozycje na orbicie, przez co efekt regularnego sznura świateł zanika.

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Starlink. Dziś kolejny start

Ostatni start Starlinków miał miejsce 22 sierpnia 2026 roku o godzinie 09.25 naszego czasu. Wtedy rakieta Falcon 9 wyleciała z bazy Vandenberg w Kalifornii, wynosząc na orbitę 27 urządzeń Starlink Group 15-20. Następny start Starlinków zaplanowano na 25 sierpnia 2026 roku z Cape Canaveral na Florydzie. Wtedy na na orbitę trafi 29 satelitów misji Starlink Group 10-49.

Gawkowski: SpaceX odpowiedział na moje żądanie
Dowiedz się więcej:

Gawkowski: SpaceX odpowiedział na moje żądanie

BIZNES

Czym jest Starlink

Starlink należy do firmy Elona Muska - SpaceX. Pierwsze satelity zostały wystrzelone zostały w 2019 roku. Ich celem jest umożliwienie użytkownikom dostępu do szerokopasmowego internetu w dowolnym miejscu na Ziemi. CZYTAJ WIĘCEJ O TYM, CZYM JEST STARLINK

Podczas wieczornego spaceru, Zgierz (Łódzkie)

Podczas wieczornego spaceru, Zgierz (Łódzkie)
Podczas wieczornego spaceru, Zgierz (Łódzkie)
Źródło: Kontakt24 / Aga
Podczas wieczornego spaceru, Zgierz (Łódzkie)
Podczas wieczornego spaceru, Zgierz (Łódzkie)
Źródło: Kontakt24 / Aga
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Źródło: Kontakt24 / Gosia
Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Kosmosstarlink
Matylda Dziechcińska
Matylda Dziechcińska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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