Polska

Śnieg w Polsce. Mapa pokazuje, u kogo jest biało

Pokrywa śnieżna w Polsce
Prognoza pogody na poniedziałek
Źródło: tvnmeteo.pl
Mroźna aura sprawiła, że niebo nad Polską jest bezchmurne. Dzięki temu na zdjęciu satelitarnym wyraźnie widać, gdzie leży śnieg.

Wyżowa pogoda, za sprawą której w wielu regionach Polski jest mroźnie, sprawiła, że niebo nad naszym krajem jest bezchmurne. Dzięki temu możemy dokładnie zobaczyć, jaki jest zasięg pokrywy śnieżnej.

Dym nad Warszawą unosił się poziomo. To zjawisko było przyczyną

Dym nad Warszawą unosił się poziomo. To zjawisko było przyczyną

Tylko w tym jednym miejscu w Polsce nie było mrozu

Tylko w tym jednym miejscu w Polsce nie było mrozu

Pokrywa śnieżna w Polsce

Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, pokrywa śnieżna jest zróżnicowana. Na zachodzie ilość białego puchu jest śladowa. W centrum pokrywa śnieżna wynosi 3-8 centymetrów, a na wschodzie - 10-15 cm. Lokalnie na Pomorzu, Warmii i Mazurach oraz na krańcach wschodnich leży ponad 20 cm śniegu.

Najwięcej śniegu zalega w górach: w Dolinie Pięciu Stawów jest 118 cm, na Kasprowym Wierchu - 76 cm, na Hali Gąsienicowej - 58 cm. Na Śnieżce leżą 43 cm białego puchu.

Grubość pokrywy śnieżnej
Grubość pokrywy śnieżnej
Źródło: IMGW

Na poniższym zdjęciu satelitarnym NASA widać, gdzie w Polsce leży śnieg.

Pokrywa śnieżna w Polsce
Pokrywa śnieżna w Polsce
Źródło: worldview.earthdata.nasa.gov

Autorka/Autor: anw

Źródło: tvnmeteo.pl, IMGW

Źródło zdjęcia głównego: worldview.earthdata.nasa.gov

Najnowsze
