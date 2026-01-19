Śnieg w Polsce. Mapa pokazuje, u kogo jest biało

Prognoza pogody na poniedziałek Źródło: tvnmeteo.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Wyżowa pogoda, za sprawą której w wielu regionach Polski jest mroźnie, sprawiła, że niebo nad naszym krajem jest bezchmurne. Dzięki temu możemy dokładnie zobaczyć, jaki jest zasięg pokrywy śnieżnej.

Pokrywa śnieżna w Polsce

Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, pokrywa śnieżna jest zróżnicowana. Na zachodzie ilość białego puchu jest śladowa. W centrum pokrywa śnieżna wynosi 3-8 centymetrów, a na wschodzie - 10-15 cm. Lokalnie na Pomorzu, Warmii i Mazurach oraz na krańcach wschodnich leży ponad 20 cm śniegu.

Najwięcej śniegu zalega w górach: w Dolinie Pięciu Stawów jest 118 cm, na Kasprowym Wierchu - 76 cm, na Hali Gąsienicowej - 58 cm. Na Śnieżce leżą 43 cm białego puchu.

Grubość pokrywy śnieżnej Źródło: IMGW

Na poniższym zdjęciu satelitarnym NASA widać, gdzie w Polsce leży śnieg.

Pokrywa śnieżna w Polsce Źródło: worldview.earthdata.nasa.gov

Autorka/Autor: anw Źródło: tvnmeteo.pl, IMGW Źródło zdjęcia głównego: worldview.earthdata.nasa.gov