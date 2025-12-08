W ten sposób Polski jeszcze nie widzieliśmy

Start rakiety Falcon 9. Na pokładzie są polskie satelity Źródło: SpaceX

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

28 listopada rakieta Falcon 9 firmy SpaceX wyniosła w przestrzeń kosmiczną ponad setkę satelitów. Wśród nich znalazło się pięć polskich jednostek: satelita radarowy polsko-fińskiej firmy ICEYE zbudowany w ramach programu MikroSAR, trzy nanosatelity polskiej konstelacji PIAST przeznaczone do obserwacji optycznej Ziemi oraz nanosatelita PW6U firmy SatRev do obrazowania multispektralnego Ziemi i przetwarzania danych na orbicie.

Pierwsze obrazy radarowego satelity

W poniedziałek 8 grudnia ICEYE opublikowało komunikat prasowy, w którym pokazała pierwsze zdjęcia wykonane przez satelitę MikroSAR. Jak poinformowała firma, jednostka zaczęła wykonywać zdjęcia już 2 grudnia. Do komunikatu dołączono obrazy zarejestrowane podczas kolejnych przelotów nad terytorium Polski. Pokazują one duże miasta - Warszawę i Gdańsk - oraz Tatry. Zdjęcia wykonano przy różnym zachmurzeniu, zarówno w dzień, jak i w nocy.

Polska widziana z kosmosu. Pierwsze takie zdjęcia Tak wygląda Warszawa widziana z polskiego satelity MikroSAR Źródło: ICEYE Tak wygląda Warszawa widziana z polskiego satelity MikroSAR Źródło: ICEYE Gdańsk widziany oczami polskiego satelity MikroSAR Źródło: ICEYE Gdańsk widziany oczami polskiego satelity MikroSAR Źródło: ICEYE Tatry Wysokie. Polski satelita wysłany w ramach programu MikroSAR wykonał pierwsze zdjęcia Źródło: ICEYE Granica polsko-niemiecka. Polski satelita MikroSAR wykonał pierwsze zdjęcia Źródło: ICEYE

Satelita radarowy MikroSAR firmy ICEYE wykonuje obrazy SAR o rozdzielczości 16 centymetrów na piksel i pasie 400 kilometrów. Pozwala to na zebranie większej liczby danych podczas jednego przelotu i tym samym przyspiesza monitorowanie obszarów o priorytetowym znaczeniu.

Premierowe zdjęcie wojskowej jednostki

Również w poniedziałek pozyskano pierwsze, historyczne zdjęcie wykonane przez satelitę konstelacji PIAST - poinformował lider projektu Wojskowa Akademia Techniczna. W zakresie obserwacji Ziemi projekt PIAST ma przynieść polskiej armii korzyści związane z posiadaniem własnego, niezależnego źródła danych satelitarnych.

6 grudnia, jeden z satelitów projektu wykonał pierwsze zdjęcie w ramach testu. Jak podkreśla Wojskowa Akademia Techniczna, obraz został uzyskany w trakcie prac nad uruchamianiem satelitów jeszcze przed pełną kalibracją systemu optycznego i poprawą parametrów obrazu - ma on więc kilkukrotnie niższą rozdzielczość niż docelowa.

Zdjęcie wykonano nad północnym Atlantykiem w warunkach zachmurzenia. Pełna kalibracja systemu może potrwać kilka miesięcy.

🇵🇱 Pierwsze zdjęcie z polskiej konstelacji satelitarnej #PIAST 🛰️🛰️🛰️

W sobotę 6 grudnia 2025 r. pozyskano pierwsze, historyczne zdjęcie wykonane przez satelitę konstelacji PIAST (Polish ImAging SaTellites). Tym samym zademonstrowano w warunkach operacyjnych pełną niezależność… pic.twitter.com/VpU3he0ZHI — Wojskowa Akademia Techniczna (@WAT_edu) December 7, 2025 Rozwiń

Cele polskich satelitów

Wykonywanie zdjęć to jeden z wielu eksperymentów, mających przyczynić się do ulepszania polskich rozwiązań technologii kosmicznych dla przyszłych satelitów, także wojskowych. Celem misji jest przetestowanie pełnego spektrum polskich technologii o podwójnym - cywilnym i wojskowym - zastosowaniu. Jak podkreślają przedstawiciele projektu, wykonywanie zdjęć to tylko jedno z wielu zadań satelitów, a uzyskane wyniki posłużą do dalszego udoskonalania kosmicznych rozwiązań dla przyszłych misji, w tym wojskowych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Kolejne polskie satelity nawiązały łączność z Ziemią

Autorka/Autor: jzb,kp/dd Źródło: PAP, ICEYE Źródło zdjęcia głównego: ICEYE