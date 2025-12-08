W ten sposób Polski jeszcze nie widzieliśmy

28 listopada rakieta Falcon 9 firmy SpaceX wyniosła w przestrzeń kosmiczną ponad setkę satelitów. Wśród nich znalazło się pięć polskich jednostek: satelita radarowy polsko-fińskiej firmy ICEYE zbudowany w ramach programu MikroSAR, trzy nanosatelity polskiej konstelacji PIAST przeznaczone do obserwacji optycznej Ziemi oraz nanosatelita PW6U firmy SatRev do obrazowania multispektralnego Ziemi i przetwarzania danych na orbicie.
Pierwsze obrazy radarowego satelity
W poniedziałek 8 grudnia ICEYE opublikowało komunikat prasowy, w którym pokazała pierwsze zdjęcia wykonane przez satelitę MikroSAR. Jak poinformowała firma, jednostka zaczęła wykonywać zdjęcia już 2 grudnia. Do komunikatu dołączono obrazy zarejestrowane podczas kolejnych przelotów nad terytorium Polski. Pokazują one duże miasta - Warszawę i Gdańsk - oraz Tatry. Zdjęcia wykonano przy różnym zachmurzeniu, zarówno w dzień, jak i w nocy.
Satelita radarowy MikroSAR firmy ICEYE wykonuje obrazy SAR o rozdzielczości 16 centymetrów na piksel i pasie 400 kilometrów. Pozwala to na zebranie większej liczby danych podczas jednego przelotu i tym samym przyspiesza monitorowanie obszarów o priorytetowym znaczeniu.
Premierowe zdjęcie wojskowej jednostki
Również w poniedziałek pozyskano pierwsze, historyczne zdjęcie wykonane przez satelitę konstelacji PIAST - poinformował lider projektu Wojskowa Akademia Techniczna. W zakresie obserwacji Ziemi projekt PIAST ma przynieść polskiej armii korzyści związane z posiadaniem własnego, niezależnego źródła danych satelitarnych.
6 grudnia, jeden z satelitów projektu wykonał pierwsze zdjęcie w ramach testu. Jak podkreśla Wojskowa Akademia Techniczna, obraz został uzyskany w trakcie prac nad uruchamianiem satelitów jeszcze przed pełną kalibracją systemu optycznego i poprawą parametrów obrazu - ma on więc kilkukrotnie niższą rozdzielczość niż docelowa.
Zdjęcie wykonano nad północnym Atlantykiem w warunkach zachmurzenia. Pełna kalibracja systemu może potrwać kilka miesięcy.
Cele polskich satelitów
Wykonywanie zdjęć to jeden z wielu eksperymentów, mających przyczynić się do ulepszania polskich rozwiązań technologii kosmicznych dla przyszłych satelitów, także wojskowych. Celem misji jest przetestowanie pełnego spektrum polskich technologii o podwójnym - cywilnym i wojskowym - zastosowaniu. Jak podkreślają przedstawiciele projektu, wykonywanie zdjęć to tylko jedno z wielu zadań satelitów, a uzyskane wyniki posłużą do dalszego udoskonalania kosmicznych rozwiązań dla przyszłych misji, w tym wojskowych.
Autorka/Autor: jzb,kp/dd
Źródło: PAP, ICEYE
Źródło zdjęcia głównego: ICEYE