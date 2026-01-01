Polska pod śniegiem w Nowy Rok. Tak wygląda sytuacja

Dziennikarz TVN24 Mateusz Grzymkowski z zaśnieżonej Ostródy Źródło: TVN24

Przez Polskę od wtorku przetacza się potężna fala śnieżyc. Objęła przede wszystkim północną i północno-wschodnią część kraju, choć biały puch spadł także w innych rejonach.

Gruba warstwa śniegu w Ostródzie

Jednym z miejsc, gdzie napadało najwięcej śniegu, jest Ostróda, gdzie był dziennikarz TVN24 Mateusz Grzymkowski. Tam na ulicach ludzi niemal nie było, za to śniegu - co niemiara.

- Teraz jest spokojniej, przez całą noc tak było, ale wiadomo, że ta ostatnia doba była, mówiąc najdelikatniej, trudna (...). Opady śniegu były naprawdę obfite, miejscami, w okolicach Mławy czy Ostródy, napadało nawet ponad pół metra śniegu - relacjonował reporter.

Jak przekazał, śnieżyce doprowadziły do przerw w dostawie prądu. W czwartkowy poranek 1200 wciąż nie miało energii elektrycznej.

W środę Grzymkowski był też na trasie S7, gdzie od wtorkowego popołudnia panowała trudna sytuacja. Wieczorem w sylwestra warunki były już lepsze.

Przekazał, że dzień wcześniej wieczorem jechał tą drogą wraz z operatorem. - Widzieliśmy, że ona jest przejezdna, choć wciąż występowały różnego rodzaju utrudnienia i na pewno nie poruszano się tą drogą tak, jak można by się było poruszać w normalnych warunkach - opisywał.

Dziennikarz zaznaczył, że dziś w niektórych miejscach, gdzie w środę obficie padał śnieg, było około 0 stopni Celsjusza. Co za tym idzie, biały puch robi się ciężki, uginając drzewa. W konsekwencji na przykład niedaleko Nidzicy na trakcję kolejową spadły drzewa pochylone w wyniku zalegającego śniegu.

Zasypana Mława

Sporo śniegu, choć nie tak dużo jak na północy, spadło także w Warszawie. Zakład Oczyszczania Miasta poinformował w czwartek, że od wczesnych godzin porannych na mosty, wiadukty i strome ulice Warszawy wyjechały 42 posypywarki. Pojazdy pracują na 240 kilometrach dróg, w tym na ul. Tamka i Belwederskiej. Zakład przypomniał, że odpowiada tylko za trasy, którymi kursują autobusy miejsce - pozostałymi zajmują się między innymi urzędy dzielnic oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Źródło: TVN24