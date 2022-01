Noworoczne wędrówki mogą być niebezpieczne. Pogoda w górach

W Beskidach i Tatrach panują niekorzystne warunki do pieszych wędrówek. Pojawiły się roztopy, trasy są śliskie, a widzialność może być ograniczona z powodu mgły. Ratownicy Górskiego i Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przestrzegają turystów, by nie zapominali o zachowaniu zdrowego rozsądku.

Z informacji ratowników wynika, że nawet w wyższych partiach gór w sobotę było stosunkowo ciepło. Na Przysłopiu były 4 stopnie Celsjusza, Klimczoku i Hali Miziowej 5 st., w Szczyrku 9 st., a na Markowych Szczawinach 10 st. Poważnie ograniczona była widoczność - do 100 metrów na Przysłopiu i Klimczoku oraz do 250 m na Markowych Szczawinach.

W Beskidach w sobotę rano padał deszcz. Opady mają zanikać w godzinach południowych. Zamknięty jest szlak żółty, tak zwana Perć Akademików. Służy on tylko do podchodzenia na Babią Górę.

Turyści, którzy wybiorą się na wycieczkę muszą się ubrać adekwatnie do pory roku. Niezbędne są buty do odpowiedniej wędrówki po górach oraz przynajmniej raczki. Warto zaopatrzyć się w kijki, które pomogą zachować równowagę. Należy mieć przy sobie naładowany telefon komórkowy z aplikacją "Ratunek". Planując wyjście w góry trzeba brać pod uwagę, że zmrok zapada wcześnie.

Warunki w Bieszczadach

Na najbliższą dobę w dolinach prognozowane są opady deszczu, w wyższych partiach śniegu do około 1 cm. Północno-zachodni wiatr powieje z prędkością do 50 km/h. W szczytowych partiach gór termometry mogą wskazać 0 st. C, zaś niżej nawet 5 st. C. Główne szlaki turystyczne są przetarte.