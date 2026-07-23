Tu opady będą największe. Mapa i radar
Jak poinformował synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, Polska znalazła się w zasięgu płytkiego niżu z centrum nad Morzem Bałtyckim ze strefą frontu okluzji o charakterze frontu chłodnego. Układ będzie się przemieszczał z północnego zachodu na południowy wschód kraju. Na przeważającym obszarze kraju wystąpi duże i całkowite zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu do 5-15 l/mkw. Lokalnie wystąpią słabe burze, w trakcie których spadnie do 20-30 l/mkw. Wyładowaniom będą towarzyszyły porywy wiatru do 60-70 km/h. Możliwe są także opady drobnego gradu. Na termometrach zobaczymy około 17-19 st. C w całym kraju. Wiatr będzie północno-zachodni, umiarkowany i dość silny, porywisty.
Przed niebezpiecznymi warunkami ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
Radar i mapa opadów na żywo
Obecnie na wschodzie kraju zalega jeszcze strefa frontu chłodnego z przelotnymi opadami deszczu, która odsuwa się już poza Polskę. Natomiast od zachodu przemieszcza się wspomniany front okluzji, z licznymi chmurami cumulonimbus i przelotnymi opadami deszczu. Najmocniej pada na Pomorzu Zachodnim - są to umiarkowane i intensywne opady deszczu do 5-10 l/mkw. na godzinę. Około południa opady dotrą do centrum kraju oraz lokalnie wystąpią pierwsze burze. W godzinach wieczornych padać będzie głównie we wschodniej połowie Polski, natomiast na zachodzie pojawią się rozpogodzenia.
Redagowali: dd,ast