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Nie tylko upał. Nadchodzą gwałtowne burze

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Burza
Prognozowana temperatura
Źródło wideo: ventusky
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Przed nami pierwsza fala upałów w 2026 roku. W ciągu dnia słupki rtęci podskoczą powyżej 30 stopni Celsjusza, a noce będą tropikalne. Apogeum trzydniowej fali upałów nastąpi w sobotę. Wraz z wysoką temperaturą przyjdą burze.

Pogodę w naszym kraju kształtuje rozległy wyż z głównym centrum przemieszczającym się powoli z Austrii w kierunku Słowacji. Po jego północnej i zachodniej stronie do Polski płynie bardzo ciepłe, a później gorące powietrze zwrotnikowe. Zmiana cyrkulacji powietrza na południowo-zachodnią wspomagana będzie przez zbliżające się od zachodu systemy frontów atmosferycznych związanych z atlantyckimi niżami. Przed nami pierwsza w tym roku fala upałów trwająca od piątku do niedzieli. W ciągu dnia w wielu miejscach temperatury przekroczą 30 stopni Celsjusza, a noce będą tropikalne z temperaturą minimalną powyżej 20 st. C.

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Piątek będzie pogodny w przeważającej części kraju, może się jednak pojawić umiarkowane zachmurzenie i zmienny, słaby wiatr. Przelotny, niewielki deszcz jest możliwy na południu i południowym wschodzie. Nie można jednak wykluczyć popołudniowego rozwoju chmur burzowych na zachodzie kraju. Termometry wskażą maksymalnie od 24 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, Warmii i Podlasiu, przez 28 stopni w centrum, do 33 stopni na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku.

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Prognozowana temperatura
Źródło: ventusky

Apogeum upału

W centrum i na wschodzie w sobotę słonecznie będzie przez cały dzień. Jest wysokie ryzyko, że po południu rozwiną się silne i gwałtowne burze. Temperatura maksymalna wyniesie 27 stopni na północnym wschodzie, 31 stopni w centrum kraju, a najgoręcej będzie na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku, gdzie termometry mogą wskazać 33-35 stopni. Wiatr południowy będzie słaby i umiarkowany, jednak podczas burz może stać się zmienny, porywisty i silny.

Kłębiaste chmury przykryją nam niebo w stopniu umiarkowanym i dużym. W przeważającej części kraju w niedzielę możliwe są przelotne opady deszczu, a w godzinach popołudniowych spodziewać się można lokalnych, silnych i gwałtownych burz. Temperatura maksymalna wyniesie od 25 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 30 stopni w centrum kraju, do 33 stopni na południu. Południowo-zachodni wiatr okresami może być silny i porywisty.

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Prognozowane opady
Źródło: ventusky

Burze ustaną. Co z temperaturą

Poniedziałek będzie przeważnie słoneczny i pogodny. Jedynie na południowym wschodzie możliwe jest zachmurzenie umiarkowane i słabe oraz przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna to 25 stopni na północy kraju, 26 stopni w centrum Polski i 28 stopni na południu. Północny wiatr będzie słaby i umiarkowany.

We wtorek będzie pogodnie i słonecznie z maksymalną temperaturą od 23 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i wybrzeżu, przez 26 stopni w centrum i północnym zachodzie kraju i do 28 stopni na południu. Zmienny wiatr powieje słabo i umiarkowanie.

Źródło: tvnmeteo.pl
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Tagi:
prognozapogodaprognoza pogody
Tomasz Wakszyński
Synoptyk tvnmeteo.pl
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