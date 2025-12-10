Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Nielegalna praktyka zagraża wilkom. Polscy naukowcy apelują

Wilk szary (Canis lupus)
Niesamowite nagranie wilków z bliska
Źródło: Leśny Kawaler/Kontakt24
Nielegalne składowanie padliny na terenie ferm może mieć negatywny wpływ zachowanie dużych drapieżników - wynika z badań polskich naukowców. Obecność padłego drobiu zwabia wilki, co w konsekwencji może powodować konflikty z ludźmi.

Autorami badań są naukowcy z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, we współpracy ze specjalistami z Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, Fundacji Mysikrólik i Gabinetu Weterynaryjnego Vet-House. Jak wynika z ich pracy, brak prawidłowej utylizacji i składowanie padłych zwierząt gospodarskich może znacząco wpłynąć na zachowanie dużych drapieżników, w tym wilków i powodować konflikty z ludźmi.

Co więcej, kontakt z padliną oraz świeżym obornikiem może stanowić zagrożenie dla zdrowia wilków, które w Polsce są pod ochroną. Szczegóły opisano na łamach czasopisma "European Journal for Wildlife Research".

Tak wilki reagują na zapach człowieka. Niezwykłe nagranie
Dowiedz się więcej:

Tak wilki reagują na zapach człowieka. Niezwykłe nagranie

Większe ryzyko drapieżnictwa i konfliktów z ludźmi

W ramach eksperymentu badacze śledzili przy pomocy obroży telemetrycznych dwa wilki z grup rodzinnych żyjących w odmiennych środowiskach - rozległym kompleksie leśnym Puszczy Noteckiej oraz mozaice lasów i terenów rolniczych na Kaszubach. Dodatkowo, za pomocą fotopułapek i badań laboratoryjnych monitorowano stan zdrowia oraz aktywność zwierząt. Zbadano także skład pokarmu wilków, analizując zawartość wilczych odchodów metodami makroskopowymi i genetycznymi.

W obu badanych grupach rodzinnych wilki, przede wszystkim podrośnięte szczenięta, często odwiedzały fermy, zwłaszcza nocą, żerując na składowanym na ich terenie padłym drobiu. Drapieżniki przedostawały się na fermy przez dziurawe ogrodzenia. Chociaż dzikie ssaki kopytne stanowiły większość biomasy pożywienia wilków, to w jednej czwartej ich odchodów zarejestrowano szczątki padliny indyków i gęsi. Wilki z obu rodzin zjadały także bobry, psy i koty.

Młodociane wilki z grupy żyjącej w zachodniej części Puszczy Noteckiej cierpiały na poważne grzybicze i bakteryjne infekcje skóry nabyte podczas żerowania na tuszach drobiu i odpoczynku na stosie obornika na terenie znajdującej się w pobliżu lasu przemysłowej fermie indyków.

- Nasze badania pokazują, że obecność padliny drobiu w obrębie ferm i ich pobliżu zwabia wilki, zwłaszcza młode, na tereny zabudowane - powiedziała doktor habilitowana Sabina Nowak, profesorka Uniwersytetu Warszawskiego i prezeska Stowarzyszenia dla Natury "Wilk". - W konsekwencji zwiększa się ryzyko drapieżnictwa na zwierzętach domowych i konfliktów z ludźmi - dodała.

Boimy się ich, a mogą pomóc nam uzdrowić klimat
Dowiedz się więcej:

Boimy się ich, a mogą pomóc nam uzdrowić klimat

Nauka

Obowiązkowe działania

Eksperci podkreślili, że żerowanie na padlinie zwierząt hodowlanych i kontakt ze świeżym obornikiem z ferm drobiu naraża wilki i inne dzikie zwierzęta na infekcje różnymi patogenami, wpływając negatywnie na ich kondycję i zachowanie. Przestrzeganie obowiązku prawidłowej utylizacji padłych zwierząt gospodarskich oraz lepsza ochrona ferm drobiu przed dostępem dzikich i domowych zwierząt są niezbędne dla uniknięcia konfliktów pomiędzy społecznościami lokalnymi i drapieżnikami.

W obliczu coraz powszechniejszego występowania na polskich fermach ptasiej grypy (ponad 100 ferm w 2025 r.) , a także groźnych przypadków infekowania wirusem H5N1 dzikich i domowych ssaków oraz ludzi, jest to działanie kluczowe dla zdrowia publicznego - podsumowali autorzy pracy.

Autorka/Autor: fw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: AdobeStock

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej
Dowiedz się więcej:

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej

MATERIAŁ PROMOCYJNY
Udostępnij:
TAGI:
Badania naukoweWilk
Czytaj także:
Karaibska rafa koralowa
Z masy kolorów w szarość. Tak tracimy rafy koralowe
Świat
Powodzie na północnym zachodzie USA
Rzeki wystąpiły z brzegów. Wiele miejsc znalazło się pod wodą
Świat
Roztopy
Tu trzeba uważać na roztopy. Są alarmy IMGW
Prognoza
Deszcz
W środę będzie ciepło
Prognoza
Powódź w Kurdystanie
Zawaliła się ściana szkoły, dwie osoby nie żyją
Świat
Wiatr, wichura, noc, porywy wiatru
Uwaga na dość silny wiatr
Prognoza
Arabia
Pustynny kraj nawiedziły ulewy
Świat
Robotnicy instalują bariery przeciwpowodziowe wzdłuż wybrzeża
Bram uderzył. Brak prądu, odwołane loty
Świat
Zima, pogoda, śnieg
Prognoza długoterminowa. Te miesiące mogą być inne niż zwykle
Prognoza
Śnieg, słabe opady
Najpierw nawet 15 stopni, później przyjdzie duża zmiana
Prognoza
Morze, sztorm, wzburzone fale, ocean
La Nina może być słaba. Co to oznacza?
Świat
Mszyca Cinara curvipes - zdjęcie poglądowe
Inwazyjny owad na choinkach. Wydano "list gończy"
Polska
Plebiscyt Zwierzę Roku 2026
Plebiscyt na Zwierzę Roku 2026. Zobacz pretendentów
Polska
Zanieczyszczenie powietrza
2025 bliski pobicia niechlubnego rekordu
Świat
Radar opadów
W tych regionach spadnie najwięcej deszczu. Radar opadów
Polska
Skutki trzęsienia ziemi w Japonii
Japonia. Kilkudziesięciu rannych, ostrzeżenia przed kolejnymi wstrząsami
Świat
Całkiem jesienny grudzień
Zapowiada się deszczowy, ale ciepły dzień
Prognoza
Prognozowane porywy wiatru w Wielkiej Brytanii i Irlandii we wtorek 9 grudnia
Nadciąga Bram. Wiatr sięgnie 11 stopni w skali Beauforta
Świat
Deszcz, noc, deszczowa noc
Nocne opady ominą tylko część kraju
Prognoza
Polski satelita wysłany w ramach programu MikroSAR wykonał pierwsze zdjęcia
W ten sposób Polski jeszcze nie widzieliśmy
Polska
Całkiem jesienny grudzień
Jak długo utrzyma się wielkie ciepło
Prognoza
Śrinagar
Wcześniej "raj na Ziemi", teraz "utracił swój blask"
Smog
Aceh po przejściu fali powodziowej
Już ponad 1800 ofiar śmiertelnych powodzi
Świat
Pożar buszu w Nowej Południowej Walii
Drzewo przygniotło strażaka. Nie przeżył
Świat
Sytuacja baryczna nad Europą
Nawet 16 stopni. To będzie "wiosna w grudniu"
Prognoza
Strażak ratuje jelenia, pod którym zapadł się lód
Lód załamał się pod jeleniem. Na pomoc ruszyli strażacy
Świat
Może padać deszcz
Na termometrach nawet 12 stopni. Pogoda na dziś
Prognoza
Francja
Ponad 20 stopni. W kalendarzu jesień, na termometrach wiosna
Świat
Pożar w północno-zachodniej Hiszpanii
Ciemna substancja, przypominająca smołę, leci z kranów
Świat
shutterstock_1376981363_1
Naukowcy: takie słowa łatwiej zapamiętać
Nauka
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom