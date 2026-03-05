Leśna rzeka jak herbata. Skąd bierze się ten nietypowy kolor

Pogoda na czwartek Źródło: tvnmeteo.pl

Na swoim profilu w mediach społecznościowych Lasy Państwowe zamieściły zdjęcie leśnej rzeczki z podpisem "To nie Huang-He (Rzeka Żółta w Chinach - red.). To roztopy w lesie". Choć płynie nią woda, jej kolor przywodzi na myśl herbatę.

Efektowny rezultat "pracy" ściółki

Leśnicy tłumaczą, że za nietypową barwę rzeki odpowiadają niesione przez wodę szczątki roślin i drobnych organizmów. Mowa głównie o kwasach humusowych i garbnikach (taninach). To te same związki, które nadają barwę herbacie czy wyciągom z korony drzew.

Jak piszą Lasy Państwowe, gdy kończy się zima, a zaczyna przedwiośnie, ściółka zaczyna "pracować". Oddając związki do wody, barwi ją na bursztynowy czy herbaciany kolor. Zjawisko prezentuje się szczególnie efektownie, gdy nurt wylewa na zamarzniętą krę albo przepływa nad zalegającymi głębiej warstwami lodu.

Nietypowe zabarwienie rzeki pojawia się na krótko i niełatwo je zaobserwować. W tym roku wciąż można się na nie natknąć w północno-wschodniej Polsce, gdzie roztopy nadal trwają - twierdzą leśnicy.

Opracował Krzysztof Posytek