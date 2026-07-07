Polska Jesteś stąd? "Unikaj otwartych przestrzeni". Jest alert RCB Oprac. Franciszek Wajdzik |

Prognoza pogody na wtorek Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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"Uwaga! Dziś i jutro (7-8.07) prognozowany bardzo silny wiatr. Unikaj otwartych przestrzeni. Zachowaj ostrożność i zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr" - takie wiadomości otrzymali odbiorcy na terenie województw:

zachodniopomorskiego (powiaty: Koszalin, koszaliński i sławieński);

pomorskiego (powiaty: Gdańsk, Gdynia, lęborski, Słupsk, słupski, Sopot, wejherowski, nowodworski i pucki);

warmińsko-mazurskiego (powiaty: braniewski, Elbląg i elbląski).

Eksperci z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa apelują o: zachowanie ostrożności, unikanie otwartych przestrzeni oraz zabezpieczenie rzeczy, które może porwać wiatr. Przed niebezpiecznymi warunkami ostrzega także Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Czym jest alert RCB?

Alert RCB jest SMS-owym systemem ostrzegania przed zagrożeniami. Na alert RCB nie trzeba się zapisywać. Osoby, które znajdą się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej zagrażającej życiu, otrzymają na swój telefon komórkowy krótką wiadomość tekstową (SMS) z informacjami dotyczącymi rodzaju zagrożenia wraz z lokalizacją, a także źródłem ostrzeżenia. Nie ma znaczenia, z którym operatorem zawarliśmy umowę. Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego oraz niektórych innych ustaw z 11 czerwca 2018 roku nakłada na wszystkich operatorów obowiązek niezwłocznego wysłania komunikatu do wszystkich użytkowników na określonym przez dyrektora RCB obszarze. Komunikaty są wydawane tylko w wyjątkowych sytuacjach, które realnie mogą zagrażać życiu i zdrowiu człowieka.