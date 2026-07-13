Polska Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej w Polsce. Znamy lokalizację Krzysztof Posytek |

Polskie miasta rywalizują o ośrodek ESA. Decyzja ma zapaść w lipcu Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Informację podano podczas konferencji prasowej w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Oprócz Aschbachera wzięli w niej premier Donald Tusk i minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

Centrum ESA w Polsce. Setki milionów euro na realizację misji

List w sprawie budowy ośrodka strona polska i ESA podpisały pod koniec listopada 2025 roku. Na odbywającym się wtedy w Bremie w Niemczech spotkaniu Rady Ministerialnej ESA Polska zobowiązała się przeznaczyć łącznie 731 milionów euro na realizację misji ESA, w tym blisko 550 milionów euro na programy opcjonalne ESA na lata 2026-2028.

Jeśli chodzi o lokalizację centrum w Polsce, to - jak podał resort rozwoju - nie prowadzono formalnego konkursu na jego lokalizację, a tym samym miasta nie składały oficjalnych ofert. W toku prac analizowane były różne lokalizacje w Polsce pod kątem spełnienia kryteriów niezbędnych do realizacji projektu.

"Minister finansów i gospodarki spotkał się z przedstawicielami zainteresowanych miast (Gdańska, Poznania, Katowic, Wrocławia, Warszawy, Krakowa oraz Łodzi), którzy przedstawili potencjał swoich ośrodków w kontekście realizacji tego przedsięwzięcia" - poinformował pod koniec czerwca Wydział Prasowy MRiT, zastrzegając, że proces wyboru lokalizacji wymagał "szczegółowej analizy szeregu czynników, w tym potencjału naukowo-badawczego, dostępności odpowiedniej infrastruktury, zaplecza kadrowego oraz kwestii organizacyjnych".