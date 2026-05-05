Burzowy wtorek. Miejscami sypnęło gradem
Burze pojawiły się we wtorek na pofalowanym froncie chłodnym, który wędrował nad Polską. Grzmiało między innymi na terenie Podlasia, Warmii i Mazur oraz Dolnego Śląska. Zjawiskom towarzyszył miejscami nawalny deszcz, którego suma wynosiła 15-25 litrów na metr kwadratowy.
Burza w Białymstoku
Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcia burzy, która pojawiła się w Białymstoku. "Było dużo wyładowań atmosferycznych, ale pioruny były schowane w chmurach. Udało mi się zaobserwować i sfotografować jednego z nich. Padał dość intensywny deszcz, przez krótki czas. Na posterunku opadowym odnotowano trzy litry wody na metr kwadratowy" - napisał autor fotografii.
Sypnęło gradem
Burzom, które nawiedziły Podlasie, towarzyszył opady grad. Lodowe kula miały średnicę paru centymetrów.
