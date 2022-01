Skoki narciarskie w Zakopanem. Prognoza pogody na zawody Pucharu Świata

Pogoda na skoki narciarskie. Puchar Świata w Zakopanem

W weekend Polska dostanie się pod wpływ potężnego wiru powietrza znad Oceanu Arktycznego i Skandynawii - poinformowała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. W świetle wtorkowych materiałów prognostycznych wygląda na to, że w sobotę Podhale będzie już po przejściu frontu atmosferycznego, a w niedzielę przed frontem z obfitymi opadami, które dotrą do Zakopanego dopiero w nocy z niedzieli na poniedziałek. Temperatura oscylować ma wokół zera stopni. Utrudnieniem w czasie zawodów może być silniejszy, porywisty wiatr wiejący z zachodu i południowego zachodu.

W sobotę (15 stycznia) w Zakopanem odbędzie się konkurs drużynowy. O godzinie 14, przed serią próbną, będzie pochmurno, a termometry pokażą -2 stopnie Celsjusza. Później się rozpogodzi, a na termometrach zobaczymy -1 st. C. Zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, powieje z prędkością 5-9 metrów na sekundę, w porywach do 16 m/s.

W niedzielę (16 stycznia) rozegra się konkurs indywidualny. Przez cały dzień będzie pochmurno. O godz. 14 temperatura wyniesie 0 st. C., a o godz. 16 spadnie do -1 st. C. Przed serią próbną wiatr powieje z prędkością 4-7 m/s, później jego prędkość wzrośnie do 5-8 m/s. Zawody może utrudnić południowo-zachodni wiatr, umiarkowany i dość silny, który w porywach rozpędzi się do 12 m/s.