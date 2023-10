Pogoda na 16 dni: arktyczny początek tygodnia. A co będzie dalej?

Minęło zaledwie kilka dni od rekordowego gorąca na początku października do solidnego ochłodzenia, które odczuwamy w całym kraju. Jego przyczyną jest arktyczna masa powietrza, która w ślad za frontem atmosferycznym "zsunęła się" z północy do naszej części Europy. Podobna sytuacja będzie się utrzymywać na początku tygodnia, bo nad Rosją będzie niż, a na zachodzie Europy wyż, co spowoduje utrzymywanie się północnej, a więc zimnej cyrkulacji powietrza m.in. w centrum kontynentu. W tym czasie, po drugiej stronie wspomnianego wyżu, dużo cieplejsze powietrze będzie docierać do krajów Europy Zachodniej (patrz mapa).

Pogoda na 16 dni

W poniedziałek i we wtorek nadal będziemy odczuwać chłód płynący z północy - w ciągu dnia będzie od 7 do 13 stopni Celsjusza, a nocami możliwe są przymrozki. Później, od połowy tygodnia, zrobi się cieplej i wtedy na zachodzie oraz na południu kraju możemy spodziewać się temperatury do około 20 st. C. Następnie, już w drugiej połowie miesiąca, na termometrach zobaczymy przeważnie od 10-11 st. C na wschodzie kraju do 16-17 st. C, a czasami nawet 18 st. C w zachodniej Polsce. Następna 16-dniowa prognoza temperatury w najbliższą niedzielę.