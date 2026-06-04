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Rekin zaatakował 28-letniego turystę na Sardynii

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Sardynia, Włochy
Źródło wideo: Reuters Archive
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
28-letni turysta z Francji został zaatakowany przez rekina, gdy pływał w pobliżu plaży na Sardynii - informują media. Mężczyzna o własnych siłach dopłynął do brzegu.

Jak poinformowały włoskie i francuskie media, turysta z Francji, 28-letni Giovanni Caselli, został w niedzielę zaatakowany przez rekina na Sardynii w pobliżu plaży Monti Russu w północnej części wyspy. Mężczyzna opisał incydent w rozmowie w francuskim dziennikiem "Midi Libre", a relację przytoczył między innymi dziennik "Il Messaggero".

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Turysta zaatakowany przez rekina

28-latek wyjaśnił, wszedł do wody na trening pływacki, ponieważ przygotowuje się do triathlonu. "W pewnym momencie zobaczyłem przed sobą rekina" - opowiedział. Według relacji mężczyzny był to żarłacz czarnopłetwy. "Zamiast krążyć wokół, popłynął prosto na mnie. Pojawił się tuż obok. Zacząłem więc powoli odpływać na plecach i wtedy ugryzł mnie po raz pierwszy" - przekazał Francuz. Jak zaznaczył, jego krzyk jeszcze bardziej pobudził zwierzę. "Stawał się coraz bardziej agresywny. Dalej mnie gryzł, a ja zacząłem naprawdę panikować, bo rekiny zwykle nie pływają samotnie" - dodał.

Francuz twierdzi, że został ugryziony przez rekina pięć razy, ale tylko powierzchownie i niegroźnie - w łydkę, kolano i rękę. Ranny dopłynął do brzegu o własnych siłach, ostatecznie okazało się, że nie wymaga hospitalizacji.

W wodach wokół Sardynii występują rekiny, ale spotkania z nimi zdarzają się rzadko. W Morzu Śródziemnym żyje kilkadziesiąt gatunków tych ryb, w większości niegroźnych dla ludzi.

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Redagował AM

Źródło: PAP, "Il Messaggero"
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Tagi:
WłochyTurystykaPodróże
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