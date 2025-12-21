Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Nauka

Opracowali lepszy asfalt. Użyli zaskakującego składnika

Droga asfaltowa, asfalt, Japonia
Ekologiczne paliwa będą produkowane z alg
Źródło: TVN24
Naukowcy z Uniwersytetu Stanowego Arizony opracowali asfalt, który jest bardziej odporny na zniszczenia pod wpływem niskiej temperatury. Osiągnęli ten efekt, stosując lepiszcze z... alg.

Asfalt jest spajany bitumem - gęstą, kleistą substancją wytwarzaną z ropy naftowej. Wiąże ona piasek i kruszywo tworzące nawierzchnię oraz umożliwia rozszerzanie się i kurczenie odpowiednio w wysokich i niskich temperaturach. Gdy wartości na termometrach znacznie spadają, lepiszcze staje się jednak kruche i może pękać, co prowadzi do uszkodzeń dróg.

Asfalt z dodatkiem alg odporniejszy na wilgoć

Aby zaradzić temu problemowi, naukowcy z Uniwersytetu Stanowego Arizony opracowali nowe lepiszcze bardziej odporne na niskie temperatury. W tym celu zastosowali olej z alg z gatunku Haematococcus pluvialis należącego do zielenic. Swoje odkrycie opisali w czasopiśmie "ACS Sustainable Chemistry & Engineering".

- Związki pochodzące z alg mogą poprawiać odporność asfaltu na wilgoć, jego elastyczność oraz zdolność do samonaprawy, co potencjalnie może wydłużyć trwałość nawierzchni i obniżyć koszty utrzymania. W dłuższej perspektywie asfalt z dodatkiem alg mógłby pomóc w tworzeniu bardziej zrównoważonych, odpornych i lepiej reagujących na warunki środowiskowe dróg - wyjaśniła Elham Fini, główna autorka badania.

Badacze przeprowadzili testy laboratoryjne symulujące ruch drogowy oraz cykle zamarzania i odmarzania próbki asfaltu z dodatkiem Haematococcus pluvialis. Wykazały one nawet do 70 procent lepszą zdolność powrotu do pierwotnego kształtu w porównaniu z nawierzchnią wykonaną z użyciem lepiszcza na bazie ropy.

Naukowcy opracowali asfalt z dodatkiem alg
Naukowcy opracowali asfalt z dodatkiem alg
Źródło: Shutterstock

Niższa emisja węgla

Naukowcy odpowiedzialni za wynalazek oszacowali, że zastąpienie jednego procenta lepiszcza na bazie ropy naftowej lepiszczem z oleju z alg obniżyłoby emisje węgla netto związane z asfaltem o 4,5 procent. Przy udziale około 22 procent "zielonego" lepiszcza asfalt mógłby potencjalnie stać się neutralny węglowo. Badacze podkreślili, że takie podejście toruje drogę do wysokowydajnej, opłacalnej i zrównoważonej infrastruktury nawierzchniowej.

Autorka/Autor: kp

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
Badania naukoweUSA
Czytaj także:
Silny wiatr zerwał dach hali wspinaczkowej w Kolorado
"Zobaczyliśmy, że dach zaczyna zawijać się jak taco"
Świat
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Temperatura drastycznie się obniży
Prognoza
Policjant z New Jersey wyciągnął psa z lodowatej wody
"Myślę, ze wiedziała, że jestem tam, by jej pomóc"
Świat
NASA odkryła planetę w kształcie cytryny (wizja artystyczna)
Odkryli planetę w kształcie cytryny. "Co to, u licha, jest?"
Nauka
Mgła, zamglenia, gęste mgły
Tu wciąż zalega gęsta mgła. IMGW ostrzega
Prognoza
Michaela Benthaus po locie z firmą Blue Origin
Porusza się na wózku, przekroczyła granicę kosmosu. Pierwszy taki lot
Świat
Mróz, zimno, zima
Dziś rozpoczyna się astronomiczna zima
Ciekawostki
chmury shutterstock_2644940895
Miejscami niebo zacznie się przejaśniać
Prognoza
Skamieniałości Wadisuchus Kassabi z Pustyni Zachodniej w Egipcie
To odkrycie "stanowi kolejny rozdział w historii życia na Ziemi"
Świat
Mroźna, zimna noc
Nocą lokalnie może szczypnąć mróz
Prognoza
Ćmy spijające łzy łosia
Ćmy obsiadły oczy łosia. Badacze wiedzą, dlaczego
Nauka
Lekki śnieg, Boże Narodzenie, białe święta, Wigilia
Pogoda na Wigilię i Boże Narodzenie. Tu święta mogą być białe
Prognoza
Silny wiatr w Pensylwanii powalił drzewo na auto
Drzewo runęło na jadące auto, w środku były dwie osoby
Świat
Szop wpadł przez sufit hotelowej restauracji
Szop wpadł przez sufit i ugryzł gościa hotelu
Świat
Niedźwiedzica polarna adoptowała młode
Niezwykłe zachowanie niedźwiedzicy. "Nie wiemy, dlaczego tak się dzieje"
Świat
Pociąg zderzył się ze stadem słoni w Indiach
Pociąg zderzył się ze stadem słoni
Świat
Osuwisko w Oregonie
Zalane auta, osuwiska, zawalone domy. "To najgorsza rzecz, jaka spotkała mnie w życiu"
Świat
Mgły
Tu wciąż zalega gęsta mgła. IMGW ostrzega
Prognoza
Mgła, duża wilgotność, pochmurno
Dużo chmur i wysoka wilgotność
Prognoza
Puma
Nietypowy gość w restauracji. Nagranie
Ciekawostki
Prognoza dotycząca wiejącego wiatru w stanach Kolorado i Wyoming
Ostrzeżenia przed pożarami dla kilkuset tysięcy osób
Świat
Zimna noc, mróz
Noc pochmurna z mrozem
Prognoza
Turystka z Niemiec zginęła
Turystka z Niemiec robiła zdjęcia. Zginęła
Świat
Powódź w Boliwii
"Straciłam kuchnię, którą dostałam od syna na urodziny"
Świat
Pochmurno, zimno, grudzień, mróz
Zmiana w pogodzie będzie następować powoli
Prognoza
shutterstock_2276896629_1
"Śmiercionośny wirus" po raz pierwszy wykryty w oddechu wielorybów
Nauka
Trzęsienie ziemi w Wielkiej Brytanii
Trzęsienie ziemi w Wielkiej Brytanii. "Myślałem, że coś spadło na dom"
Świat
Fort Vindolanda w Wielkiej Brytanii
Rzymscy legioniści w Brytanii walczyli z pasożytami jelitowymi
Nauka
Mgła na lotnisku w Krakowie
Utrudnienia na krakowskim lotnisku. Przekierowane samoloty
Polska
sarajewo smog shutterstock_1270016065
Odwołane loty w europejskiej stolicy. Wszystko przez smog
Smog
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom