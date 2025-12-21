Opracowali lepszy asfalt. Użyli zaskakującego składnika

Ekologiczne paliwa będą produkowane z alg Źródło: TVN24

Asfalt jest spajany bitumem - gęstą, kleistą substancją wytwarzaną z ropy naftowej. Wiąże ona piasek i kruszywo tworzące nawierzchnię oraz umożliwia rozszerzanie się i kurczenie odpowiednio w wysokich i niskich temperaturach. Gdy wartości na termometrach znacznie spadają, lepiszcze staje się jednak kruche i może pękać, co prowadzi do uszkodzeń dróg.

Asfalt z dodatkiem alg odporniejszy na wilgoć

Aby zaradzić temu problemowi, naukowcy z Uniwersytetu Stanowego Arizony opracowali nowe lepiszcze bardziej odporne na niskie temperatury. W tym celu zastosowali olej z alg z gatunku Haematococcus pluvialis należącego do zielenic. Swoje odkrycie opisali w czasopiśmie "ACS Sustainable Chemistry & Engineering".

- Związki pochodzące z alg mogą poprawiać odporność asfaltu na wilgoć, jego elastyczność oraz zdolność do samonaprawy, co potencjalnie może wydłużyć trwałość nawierzchni i obniżyć koszty utrzymania. W dłuższej perspektywie asfalt z dodatkiem alg mógłby pomóc w tworzeniu bardziej zrównoważonych, odpornych i lepiej reagujących na warunki środowiskowe dróg - wyjaśniła Elham Fini, główna autorka badania.

Badacze przeprowadzili testy laboratoryjne symulujące ruch drogowy oraz cykle zamarzania i odmarzania próbki asfaltu z dodatkiem Haematococcus pluvialis. Wykazały one nawet do 70 procent lepszą zdolność powrotu do pierwotnego kształtu w porównaniu z nawierzchnią wykonaną z użyciem lepiszcza na bazie ropy.

Naukowcy opracowali asfalt z dodatkiem alg Źródło: Shutterstock

Niższa emisja węgla

Naukowcy odpowiedzialni za wynalazek oszacowali, że zastąpienie jednego procenta lepiszcza na bazie ropy naftowej lepiszczem z oleju z alg obniżyłoby emisje węgla netto związane z asfaltem o 4,5 procent. Przy udziale około 22 procent "zielonego" lepiszcza asfalt mógłby potencjalnie stać się neutralny węglowo. Badacze podkreślili, że takie podejście toruje drogę do wysokowydajnej, opłacalnej i zrównoważonej infrastruktury nawierzchniowej.