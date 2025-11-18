Logo TVN24
Nauka

Odkryto siedem "żabopodobnych" gatunków owadów

Batracomorphus stictopterus
Mucha śrubowa ponownie wykryta w USA
Źródło: Reuters
Siedem nowych gatunków skaczących owadów zostało odkrytych w Afryce. Zwierzęta charakteryzują się zielonym ubarwieniem i długimi odnóżami, dzięki którym skaczą jak żaby. Nowych przedstawicieli tego rodzaju na tym kontynencie nie opisywano od ponad 40 lat.

Owady to najbardziej zróżnicowana gromada zwierząt na świecie - szacuje się, że wiele milionów gatunków nie zostało jeszcze nawet opisanych i zaobserwowanych. Wśród nich znajdują się skoczkowate, malutkie pluskwiaki potrafiące sprawnie i daleko skakać. Niedawno odkryto siedem nowych gatunków tych owadów, które opisano na łamach czasopisma "Zootaxa".

Oznaka zdrowego ekosystemu

Owady należące do rodzaju Batracomorphus zostały odkryte przez doktora Alvina Heldena z brytyjskiego Anglia Ruskin University. Naukowiec wpadł na trop nowych gatunków podczas badań terenowych w tropikalnym lesie deszczowym w Parku Narodowym Kibale w Ugandzie. Zwierzęta zostały zwabione przez pułapki świetlne i zabezpieczone, a następnie przebadane pod kątem przynależności gatunkowej.

- To piękne, urocze stworzenia. Chociaż niektóre z nich mogą być szkodnikami upraw takich jak kukurydza i ryż, ogólnie rzecz biorąc, są naprawdę niedocenianą grupą roślinożerców - tłumaczył entomolog. - Ich obecność jest oznaką zdrowego ekosystemu - dodał.

Jednym z największych wyzwań, przed jakimi stanął badacz, było potwierdzenie, że ma do czynienia z nowymi gatunkami. Owady z tego rodzaju wyglądają niemal identycznie, a jedynym niezawodnym sposobem rozróżnienia jest dokładne zbadanie ich genitaliów - każdy gatunek cechuje się ich unikalną budową, co uniemożliwia udaną kopulację między przedstawicielami różnych gatunków, a co za tym idzie, zapobiega tworzeniu hybryd.

Nowe gatunki Batracomorphus z Afryki
Batracomorphus chloros
Batracomorphus chloros
Źródło: Dr Alvin Helden, Anglia Ruskin University
Batracomorphus eusemos
Batracomorphus eusemos
Źródło: Dr Alvin Helden, Anglia Ruskin University
Batracomorphus kibalensis
Batracomorphus kibalensis
Źródło: Dr Alvin Helden, Anglia Ruskin University
Batracomorphus ntomino
Batracomorphus ntomino
Źródło: Dr Alvin Helden, Anglia Ruskin University
Batracomorphus pardos
Batracomorphus pardos
Źródło: Dr Alvin Helden, Anglia Ruskin University
Batracomorphus ruthae
Batracomorphus ruthae
Źródło: Dr Alvin Helden, Anglia Ruskin University
Batracomorphus stictopterus
Batracomorphus stictopterus
Źródło: Dr Alvin Helden, Anglia Ruskin University

Skaczą niczym żaby

Helden wyjaśnił, że do tej pory na całym świecie znanych było tylko 375 gatunków owadów należących do Batracomorphus. Przedstawiciele tego rodzaju charakteryzują się zieloną lub zielonkawą barwą, mają duże oczy i skaczą za pomocą długich tylnych nóg niczym żaby - sama nazwa może być tłumaczona jako "żabopodobne". Odkryte przez niego owady to pierwsze nowe gatunki Batracomorphus odnotowane w Afryce od 1981 roku.

Badacz nazwał sześć gatunków, nawiązując do ich cech lub miejsca, w którym zostały znalezione. Jeden, Batracomorphus ruthae, otrzymał nazwę na cześć zmarłej w 2022 roku matki Heldena, która zaszczepiła w nim miłość do nauki.

- Odkrycie nowych gatunków wymagało żmudnych badań terenowych w lesie deszczowym, w upale i wilgoci, ale znalezienie nieznanych dotąd gatunków daje ogromną satysfakcję i sprawia, że cała ta ciężka praca jest warta wysiłku - podsumował entomolog.

Dr Alvin Helden podczas badań terenowych w Ugandzie
Dr Alvin Helden podczas badań terenowych w Ugandzie
Źródło: Anglia Ruskin University

Autorka/Autor: ast

Źródło: Anglia Ruskin University

Źródło zdjęcia głównego: Dr Alvin Helden, Anglia Ruskin University

zwierzętaNauka
