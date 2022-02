Ponad 4,4 miliona obiektów na nowej radiowej mapie kosmosu. Miliona wcześniej nie znaliśmy

Nowa radiowa mapa kosmosu obejmuje ponad 4,4 miliona obiektów, z czego około milion to obiekty, których wcześniej nie dostrzeżono. Badacze dokonali obserwacji, analizując dane radioteleskopu LOFAR zbierane przez 3500 godzin. Wśród naukowców znaleźli się polscy astronomowie.

Ponad 4,4 miliona obiektów

Mapa uzyskana w ramach przeglądu o nazwie LOFAR Two-metre Sky Survey (LoTSS), obejmuje ponad 4,4 miliona obiektów widzianych w zakresie niskich częstotliwości radiowych, w tym około miliona obiektów nie znanych do tej pory oraz wiele źródeł nierejestrowanych wcześniej na falach radiowych. Do utworzenia mapy posłużyło 3500 godzin obserwacji, z których dane zajmują osiem petabajtów przestrzeni na dyskach. Można to porównać z dyskami 20 tysięcy laptopów.