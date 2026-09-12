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"Znów błysnęło nad Bałtykiem!". Nagranie

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Bolid nad Bałtykiem (11 września 2026)
Bolid zarejestrowany nad Bałtykiem 11 września 2026
Źródło wideo: Skytinel
Źródło zdj. gł.: Skytinel
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Bolid, czyli jasny meteor, rozświetlił nocne niebo nad Morzem Bałtyckim. Kosmiczna skała wleciała w ziemską atmosferę z zawrotną prędkością. Nagranie zjawiska opublikowała sieć Skytinel.

Jak przekazała w mediach społecznościowych polska sieć Skytinel, monitorująca niebo i rejestrująca meteory, 11 września około godziny 2.40 w pobliżu duńskiego Bornholmu pojawił się bolid. Został wywołany przez kosmiczną skałę, która weszła w atmosferę z prędkością niemal 240 tysięcy kilometrów na godzinę.

"Zjawisko zaczęło być widoczne niezwykle wysoko - aż 145 kilometrów nad Ziemią, dlatego można było je zaobserwować także z południa Polski. Meteoroid poruszał się pod kątem 62,6 stopnia względem powierzchni Ziemi, a cały przelot trwał zaledwie 1,2 sekundy" - napisała sieć Skytinel.

Skąd się wziął bolid

Eksperci dokonali analizy, dzięki której obiekt udało się zakwalifikować do Wrześniowych Perseidów (SPE). Rój meteorów aktywny jest zazwyczaj od 5 do 21 września. Obiekt poruszał się wokół Słońca przeciwnie do kierunku obiegu Ziemi i planet. "Było to więc w pewnym sensie czołowe zderzenie z naszą atmosferą" - przekazali.

"Znów błysnęło nad Bałtykiem!" - skomentowali piątkowy przelot badacze. Kilka dni temu nad Morzem Bałtyckim można było zaobserwować bowiem podobne zjawisko. W nocy z poniedziałku na wtorek w okolicach Rewy jeden z Reporterów24 uchwycił bolid, który rozświetlił niebo na zielono.

Źródło: Skytinel, tvnmeteo.pl
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Tagi:
Meteory, meteoryty, meteoroidyKosmos
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