"Znów błysnęło nad Bałtykiem!". Nagranie

Bolid zarejestrowany nad Bałtykiem 11 września 2026 Źródło wideo: Skytinel Źródło zdj. gł.: Skytinel

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Jak przekazała w mediach społecznościowych polska sieć Skytinel, monitorująca niebo i rejestrująca meteory, 11 września około godziny 2.40 w pobliżu duńskiego Bornholmu pojawił się bolid. Został wywołany przez kosmiczną skałę, która weszła w atmosferę z prędkością niemal 240 tysięcy kilometrów na godzinę.

"Zjawisko zaczęło być widoczne niezwykle wysoko - aż 145 kilometrów nad Ziemią, dlatego można było je zaobserwować także z południa Polski. Meteoroid poruszał się pod kątem 62,6 stopnia względem powierzchni Ziemi, a cały przelot trwał zaledwie 1,2 sekundy" - napisała sieć Skytinel.

Skąd się wziął bolid

Eksperci dokonali analizy, dzięki której obiekt udało się zakwalifikować do Wrześniowych Perseidów (SPE). Rój meteorów aktywny jest zazwyczaj od 5 do 21 września. Obiekt poruszał się wokół Słońca przeciwnie do kierunku obiegu Ziemi i planet. "Było to więc w pewnym sensie czołowe zderzenie z naszą atmosferą" - przekazali.

"Znów błysnęło nad Bałtykiem!" - skomentowali piątkowy przelot badacze. Kilka dni temu nad Morzem Bałtyckim można było zaobserwować bowiem podobne zjawisko. W nocy z poniedziałku na wtorek w okolicach Rewy jeden z Reporterów24 uchwycił bolid, który rozświetlił niebo na zielono.

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