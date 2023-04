Asteroida większa od wieży Eiffla zbliża się do Ziemi

Asteroida 2005 HV5 znajdzie się najbliżej naszej planety 26 kwietnia - poinformowało Centrum Bdań Obiektów Bliskich Ziemi NASA (CNEOS). Dystans, jaki będzie dzielił ją od planety, wyniesie 6,3 odległości pomiędzy Ziemią a Księżycem. To ponad 2,4 miliona kilometrów, co w kategoriach kosmicznych uznawane jest za bliski przelot. Jak zaznaczają specjaliści, asteroida 2006 HV5 nie znajduje się na kursie kolizyjnym z Ziemią.

Potencjalnie niebezpieczna

2006 HV5 należy do ponad 31 tysięcy obiektów bliskich Ziemi (ang. NEO - Near-Earth objects) dotychczas zidentyfikowanych przez naukowców. Do grupy tej zaliczane są ciała niebieskie, które znajdują się w odległości co najmniej 193 kilometrów.

Natomiast każdy obiekt zbliżający się do naszej planety nie dalej niż na 7,5 mln km (19,5 razy więcej niż dystans do Księżyca) klasyfikuje się jako potencjalnie niebezpieczny (ang. PHO - Potentially Hazardous Object). To ciała niebieskie poruszające się wokół Słońca po orbitach przecinających orbitę Ziemi lub znajdujących się w jej pobliżu i których średnica wynosi co najmniej 150 metrów. Do tej pory amerykańska agencja kosmiczna zidentyfikowała 2300 tego typu obiektów.