Mogą ważyć nawet 200 kilogramów, żyją coraz bliżej miast

AdobeStock_577726748
Strażacy schwytali anakondę
Źródło: Amazon Agency/Reuters Connect
Anakondy są największymi wężami świata. Gady te, prowadzące ziemnowodny tryb życia, coraz częściej żyją w pobliżu miast - donoszą brazylijscy naukowcy.

Anakondy (Eunectes), które należą do rodziny dusicielowatych (Boidae), zamieszkują bagna, cieki wodne i mokradła w lasach tropikalnych Ameryki Południowej. Prowadzą ziemnowodny tryb życia. Z badań przeprowadzonych przez zespół naukowców z Uniwersytetu Stanowego Mato Grosso oraz Muzeum im. Emilio Goeldi wynika, że coraz więcej przedstawicieli tego gatunku pojawia się w miastach. Artykuł na ten temat został opublikowany w czasopiśmie "Studies on Neotropical Fauna and Environment". Autorzy studium przenalizowali doniesienia lokalnych służb i mediów w latach 2008-2022, odnotowując niespotykaną wcześniej liczbę przypadków pojawiania się anakond na terenach miejskich. Zdarzeń takich potwierdzono w sumie 189. Według badania najwięcej przypadków obecności gadów rodzaju Eunectes stwierdzono na obszarach 84 miast, wśród których przeważały skupiska ludzkie w północnej części Brazylii.

Duże zdolności adaptacyjne

Biolodzy potwierdzili, że anakondy mają dużą zdolność adaptacyjną do zamieszkiwania na terenach pokrytych roślinnością, które zostały zmienione przez człowieka. Odnotowali przy tym, że upowszechnianie się tych zwierząt w pobliżu ludzkich skupisk nie doprowadziło do wzrostu liczby ataków tych gadów na człowieka. Przekazali, że pomimo iż sporadycznie dochodziło do ataków anakond na ludzi, to w analizowanym okresie nie zanotowano na obszarach miejskich żadnego przypadku agresji tych zwierząt na człowieka ze skutkiem śmiertelnym. Potwierdzeniem wniosków płynących ze studium prowadzonego przez brazylijskich biologów jest znalezienie w październiku 2025 roku w stanie Goias pięciometrowej długości anakondy w popularnym wśród turystów kąpielisku. Zwierzę było ukryte pod betonowym pomostem kąpieliska pełnego wczasowiczów w mieście Rio Quente, w centralnej części Brazylii. Do środowiska naturalnego zostało przetransportowane przez grupę strażaków, wchodzących w skład ekipy ratowniczej brazylijskiej armii.

Anakonda zielona
Anakonda zielona
Źródło: Luis/AdobeStock

Anakondy to największe węże świata

Występujące w Ameryce Południowej anakondy są największymi wężami na świecie, co potwierdzają ostatnie obserwacje naukowców. W trakcie ubiegłorocznej wyprawy w puszczy na terenie Ekwadoru potwierdzono istnienie blisko ośmiometrowej długości samicy anakondy z nieznanego dotychczas gatunku Eunectes akayima. Największe jego okazy mogą ważyć około 200 kilogramów.

Odkryto nowy gatunek węża. "Rozmiar tych wspaniałych stworzeń był niesamowity"
Nauka

Autorka/Autor: anw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Luis/AdobeStock

