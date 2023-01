Pierwszy raz od 50 tysięcy lat zbliża się do Ziemi. Jest szansa, że zobaczymy ją gołym okiem

Kometa C/2022 E3 (ZTF) ostatni raz była widziana 50 tysięcy lat temu

Jak obserwować zieloną kometę

Teraz, by ją dostrzec, potrzebny jest teleskop lub lornetka. Aktualna obserwowana jasność komety to około 7 magnitudo i jest to nieco lepszy wynik niż przewidywano, co zwiększa szanse na widoczność gołym okiem za kilkanaście dni. Według przewidywań, na przełomie stycznia i lutego kometa może osiągnąć jasność pozwalającą na dostrzeżenie gołym okiem, aczkolwiek raczej będzie to granica tej widoczności. Najlepsze warunki do obserwacji powinny panować między północą a świtem. Obserwator powinien wtedy zwrócić wzrok na północny zachód, w okolice Alfa Ursae Minoris, czyli Gwiazdy Polarnej. Z naszej perspektywy kometa będzie leciała w stronę gwiazdozbioru Małej Niedźwiedzicy, a im bardziej będzie się do niego zbliżała, tym wcześniej będzie się pojawiać na nocnym niebie.