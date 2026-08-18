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Plaga w Holandii. To skutek gorącej pogody

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Holandia mierzy się z plagą much
Holandia mierzy się z plagą much
Źródło wideo: Enex
Źródło zdj. gł.: Enex
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Holandia mierzy się z narastającym problemem much, których populacja rośnie wraz z utrzymującymi się wysokimi temperaturami.

Z powodu przedłużającego się okresu ekstremalnych upałów Holendrzy borykają się z ogólnokrajową plagą much. Firmy zajmujące się zwalczaniem szkodników odnotowują szczytowy popyt na swoje usługi. W południowej części Holandii postuluje się nawet wprowadzenie normy dotyczącej liczebności much.

Populacja much rośnie w błyskawicznym tempie

Skalę problemu monitoruje Aron Kuiper, biolog z Kennis- en Adviescentrum Dierplagen, czyli instytutu badawczego zajmującego się szkodnikami. Jak przyznaje, liczba much, które trafiają do pułapek, potrafi być zaskakująca. - Czasami w ciągu dwóch dni w słoiku zbiera się ich 300-400 - mówi.

Są miejsca, w których muchy mają szczególnie dogodne warunki do życia. To gospodarstwa rolne, stadniny i zakłady przetwarzania odpadów. Mieszkańcy terenów znajdujących się nieopodal raz po raz wzywają firmy dezynsekcyjne. Luc Koene z Zungo Pest Control przyznaje, że liczba zgłoszeń jest bardzo duża. - Mamy ogromną ilość pracy. Ludzie czasami naprawdę nie wiedzą już, co robić. A my staramy się przynieść im ulgę - mówi Koene.

"Stuprocentowa eliminacja nie jest możliwa"

Specjaliści podkreślają, że całkowite pozbycie się much to mrzonka. - Stuprocentowa eliminacja nie jest możliwa, ponieważ mamy do czynienia z czynnikami środowiskowymi - wyjaśnia Koene. - W pewnym stopniu trzeba pogodzić się z tym zjawiskiem - dodaje, wskazując, że nie da się usunąć farm, ale pomocna może być zmiana pogody.

Źródło: ENEX
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Tagi:
owadyzwierzętaHolandia
Matylda Dziechcińska
Matylda Dziechcińska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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