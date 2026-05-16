Ciekawostki Jeleń kręcił się, chaotycznie skakał. To mogło być przyczyną

Jeleń we Francji kręci się w kółko

5 maja francuscy żandarmi z departamentu Saona i Loara w środkowej części kraju opublikowali w mediach społecznościowych wideo, na którym widać dziwnie zachowującego się jelenia. Zwierzę najpierw kręci się w kółko, a potem upada, mając wyraźny problem z utrzymaniem równowagi.

Policjanci wyjaśnili, co prawdopodobnie odpowiada za nietypowe zachowanie zwierzęcia. Wiosną dzikie zwierzęta żywią się pąkami, sfermentowanymi owocami lub gnijącą roślinnością. Zawierają one niewielkie ilości naturalnego etanolu, które mogą wywoływać objawy odurzenia i zachowanie widoczne jak na opublikowanym materiale: chaotyczne poruszanie się, problemy z utrzymaniem się na nogach czy nieporadną ucieczkę.

Żandarmi ostrzegli kierowców, by zachowali szczególną ostrożność poruszając się drogami, w pobliżu których mogą pojawić się zwierzęta. Zderzenie może nastąpić niespodziewanie, zwłaszcza w nocy lub na drogach niższego rzędu. Z tego powodu policjanci zaapelowali do kierowców o dostosowanie prędkości i unikanie nagłych skrętów podczas poruszania się drogami prowadzącymi przez przez pola i tereny leśne.

Jednocześnie żandarmi z Saony i Loary zaznaczyli, że nie da się jednoznacznie ustalić przyczyny zachowania zwierzęcia na podstawie nagrania. Chociaż wygląda ono na dezorientację spowodowaną spożyciem sfermentowanej roślinności, która wiosną jest powszechnie obserwowana u niektórych gatunków jeleniowatych, może wynikać także z innych przyczyn: urazu, choroby lub zaburzeń neurologicznych. Poradzili, by w razie kontaktu z dzikim zwierzęciem, które dziwnie się zachowuje, zawsze zachowywać bezpieczny dystans.