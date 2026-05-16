Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ciekawostki

Jeleń kręcił się, chaotycznie skakał. To mogło być przyczyną

|
Jeleń we Francji kręci się w kółko
Jeleń we Francji kręci się w kółko
Źródło wideo: Facebook/gendarmeriedesaoneetloire/ENEX
Źródło zdj. gł.: Facebook/gendarmeriedesaoneetloire/ENEX
Kręcący się w kółko jeleń o nieskoordynowanych ruchach - takie wideo udostępnili francuscy policjanci. W poście opublikowanym w mediach społecznościowych wytłumaczyli, co prawdopodobnie odpowiada za niezwykłe ruchy zwierzęcia. Ponadto poradzili kierowcom, jak zachować się, gdy spotkamy podobnie zachowującego się osobnika.

5 maja francuscy żandarmi z departamentu Saona i Loara w środkowej części kraju opublikowali w mediach społecznościowych wideo, na którym widać dziwnie zachowującego się jelenia. Zwierzę najpierw kręci się w kółko, a potem upada, mając wyraźny problem z utrzymaniem równowagi.

Nagrali dziwnie zachowującego się jelenia

Policjanci wyjaśnili, co prawdopodobnie odpowiada za nietypowe zachowanie zwierzęcia. Wiosną dzikie zwierzęta żywią się pąkami, sfermentowanymi owocami lub gnijącą roślinnością. Zawierają one niewielkie ilości naturalnego etanolu, które mogą wywoływać objawy odurzenia i zachowanie widoczne jak na opublikowanym materiale: chaotyczne poruszanie się, problemy z utrzymaniem się na nogach czy nieporadną ucieczkę.

Żandarmi ostrzegli kierowców, by zachowali szczególną ostrożność poruszając się drogami, w pobliżu których mogą pojawić się zwierzęta. Zderzenie może nastąpić niespodziewanie, zwłaszcza w nocy lub na drogach niższego rzędu. Z tego powodu policjanci zaapelowali do kierowców o dostosowanie prędkości i unikanie nagłych skrętów podczas poruszania się drogami prowadzącymi przez przez pola i tereny leśne.

Jednocześnie żandarmi z Saony i Loary zaznaczyli, że nie da się jednoznacznie ustalić przyczyny zachowania zwierzęcia na podstawie nagrania. Chociaż wygląda ono na dezorientację spowodowaną spożyciem sfermentowanej roślinności, która wiosną jest powszechnie obserwowana u niektórych gatunków jeleniowatych, może wynikać także z innych przyczyn: urazu, choroby lub zaburzeń neurologicznych. Poradzili, by w razie kontaktu z dzikim zwierzęciem, które dziwnie się zachowuje, zawsze zachowywać bezpieczny dystans.

Chcieli zbadać pingwiny. Zamiast je uśmiercać, założyli im opaski
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Chcieli zbadać pingwiny. Zamiast je uśmiercać, założyli im opaski

Nauka
Źródło: Gandarmerie de Saone et Loire
ZOBACZ TAKŻE:
32 min
mycie zębów
Dotyczy co dziewiątego Polaka. Lekarze biją na alarm
TVN24
45 min
pc
Miało być na bogato, ale inwestorzy poszli z torbami. Królowej kryptowaluty szuka pół świata
39 min
pc
"Banalny objaw może całkowicie zmienić życie". Masz go? Pilnie idź do lekarza
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
Francjazwierzęta
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Mężczyzna okradł sklep jubilerski w Siedlcach
Groźne substancje w akcesoriach i tekstyliach. UOKIK wstrzymuje sprzedaż
BIZNES
Ukradł blisko 220 tysięcy złotych
Zabrał gotówkę i pojechał w trasę. Zostawił jej tylko kwiaty
TVN24
NBP siedziba, budynek, bank centralny, Glapiński
Tusk nie podpisał się pod kandydatami prezydenta do NBP. O kogo chodzi
Jarosław Kaczyński na sali sejmowej w otoczeniu polityków PiS
Kaczyński "przestał panować nad swoim najwspanialszym dzieckiem"
Kuba Koprzywa
cisnienie cisnieniomierz nadcisnienie shutterstock_2079588814
Ten błąd podnosi ciśnienie i grozi niepotrzebnym leczeniem. Potwierdziły to najnowsze badania
TVN24
Sokółka (woj. podlaskie), 14.12.2021. Miejscowość Sokółka przy granicy z Białorusią
Dostali miliony na pomoc uchodźcom z Ukrainy. Większość mają zwrócić
TVN24
Mariusz Błaszczak, Włodzimierz Czarzasty
Czarzasty zdradził, co usłyszał od Błaszczaka. Szef klubu PiS zareagował
TVN24
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu
"Osobista prośba" radnej opublikowana w sieci. Prosiła marszałka o posadę dla męża
WARSZAWA
Łukasz Piebiak. Zdjęcie archiwalne
"Znam akta afery hejterskiej. Polecam lekturę tym, którzy wskazali Piebiaka do KRS"
TVN24
Zbigniew Ziobro
ENA dla Ziobry. Siemoniak "rozczarowany"
Aleksandra Sapeta
Amerykańscy żołnierze w Polsce
Dowódca tłumaczył się w Kongresie. "Policzek dla Polski"
TVN24
Pies i kot - zdjęcie poglądowe
Nowy obowiązek dla właścicieli psów i kotów. Sejm zdecydował
TVN24
Na pokładzie statku MV Hondius wykryto liczne przypadki zakażenia hantawirusem
Zbadali hantawirusa wykrytego u kobiety ze statku. Jest komunikat resortu
TVN24
Karol Nawrocki
Nieruchomości, oszczędności, kredyt. Oto majątek Nawrockiego
BIZNES
Policjanci (zdjęcie ilustracyjne)
Policja "stanowczo dementuje informacje" z TV Republika
TVN24
Long Island w stanie Nowy Jork
Tysiące pracowników wstrzymało ruch. Bezterminowy strajk w USA
BIZNES
Donald Trump podczas pobytu w Chinach
"Xi zadał to pytanie dzisiaj. Powiedziałem, że nie rozmawiam o tym"
BIZNES
Czaszka świętej Zdzisławy
Policja odzyskała skradzioną czaszkę Świętej Zdzisławy. Jest jeden problem
TVN24
Deszcz, ulewa, intensywne opady
Do 90 litrów deszczu. IMGW ostrzega
15 min
Jarosław Kaczyński
Kaczyński przeciwny publikacji. "Wiele wie, tam może być wszystko"
Arkadiusz Wierzuk
Odkryty grób masowy
Ekshumują masowy grób, jeden z pochowanych to znany przedwojenny dentysta
TVN24
imageTitle
To dlatego Lewandowski wybrał ten kierunek transferowy
EUROSPORT
24 min
pap_20260421_0JF
"Udowodnił, dlaczego nie warto wchodzić z nim w bliską współpracę polityczną"
TVN24
39-latek został zatrzymany
10 laptopów i kilkanaście dysków z dziecięcą pornografią. 39-latek aresztowany
WARSZAWA
Giewont, 15.05.2026
Siedem osób w szpitalu po burzy w Tatrach
Polska
imageTitle
Jeden cios i szok. "Najszybszy nokaut świata?!"
EUROSPORT
Robert Lewandowski
Media: Lewandowski podjął decyzję. To tam zagra w przyszłym sezonie
EUROSPORT
Urodzinowa trasa TVN24. Lądek-Zdrój
TVN24 w Lądku-Zdroju. "Dla takich chwil warto robić telewizję"
TVN24
Burza, ulewny deszcz
Wydano alert RCB przed burzami
Prognoza
Urodzinowa trasa TVN24. Lądek-Zdrój
"Przyjeżdżam tu od dwunastu lat. Ilekroć patrzę na to miejsce, ono mnie tak samo zachwyca"
TVN24
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom