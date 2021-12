Całkowite zaćmienie Słońca. Tak było je widać na Antarktydzie

Całkowite zaćmienie Słońca. Jak powstaje to zjawisko?

Zaćmienie Słońca w Polsce

Jak obserwować zaćmienie Słońca?

Obserwując zaćmienie Słońca należy pamiętać o tym, aby nie patrzeć na nie bezpośrednio, grozi to bowiem trwałym uszkodzeniem wzroku. Najlepszymi narzędziami do obserwacji są specjalne okulary lub filtry słoneczne dla instrumentów optycznych. Co ważne, nie należy oglądać zaćmienia przez płytę CD, przydymione szkło czy kliszę rentgenowską. Nie stanowią one wystarczającej ochrony dla oczu.