Wyszła z auta na jezdnię prosto pod inny samochód. Czterolatka nie żyje

Nie wolno rozszczelniać ani w panice poprawiać wałów, bo można pogorszyć sytuację – zaapelowała do samorządowców w czasie sztabu kryzysowego prezes Wód Polskich Joanna Kopczyńska. - W Głogowie i w Nowej Soli emocje sięgają zenitu, walka trwa. Przygotowujemy się równocześnie do działań związanymi ze skutkami powodzi, a nie samą walką z wodą - mówił z kolei premier Donald Tusk. To dlatego - jak podkreślił - w sztabie w niedzielę znalazła się po raz pierwszy ministra edukacji Barbara Nowacka.