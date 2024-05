Pracownicę salonu gier spryskali gazem i ukradli gotówkę

Do rozboju w jednym z gdańskich lokali z automatami gier losowych doszło we wtorek rano. Po wejściu do środka, trzej mężczyźni spryskali kobietę gazem pieprzowym, a następnie ukradli z kasetki pieniądze oraz próbowali włamać się do kasetek w automatach. Gdy sprawcy uciekli z ukradzioną gotówką, 21-latka zaalarmowała policję.