Nie zgłosił, zaczął szukać na własną rękę. Piąta osoba z zarzutami w sprawie "zaginięcia" min

Jeżeli nie ma zgody najważniejszego państwa w NATO, to nie ma co sobie robić nadziei, że to zaproszenie przyjdzie - ocenił w środę minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, odnosząc się do słów sekretarza obrony USA, który powiedział, że Stany Zjednoczone nie uznają za realne dołączenie Ukrainy do NATO. Szef MON zaznaczył jednak, że "trzeba wspierać te ambicje". Dodał, że Polska nie zamierza wysłać wojska do Ukrainy.