Fala powodziowa przechodzi przez Pomorze Zachodnie

Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski podał, że na wschodzie województwa woda już opada, ale do kilku gospodarstw wdarła się woda. - W tych miejscach woda nie przedarła się do domów i mieszkań. Doszło do zalania ogródków. Mieszkańcy pozostali w swoich domach - wyjaśnił. - Cały czas, służby są postawione w stan gotowości - dodał.