O godzinie 17 w Białym Domu ma rozpocząć się spotkanie Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego. Prezydenci USA i Ukrainy będą rozmawiać o umowie dotyczącej eksploatacji ukraińskich złóż naturalnych. - Dzisiaj naprawdę historyczny dzień w Waszyngtonie, to może być pierwszy ogromny krok w stronę pokoju - przewidywał przebywający na miejscu dziennikarz TVN24 BiS Michał Sznajder. W TVN24 i TVN24 GO trwa wydanie specjalne. W tvn24.pl relacjonujemy na bieżąco wszystko, co jest związane z piątkowym spotkaniem przywódców w Waszyngtonie.

O spotkaniu najpierw informował amerykański prezydent Donald Trump. We wtorek sugerował, że spotka się w piątek z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, by podpisać umowę o minerałach. Tego samego dnia "Financial Times" powiadomił, że Kijów jest gotowy do zawarcia porozumienia w sprawie wspólnego wydobywania ukraińskich zasobów mineralnych, w tym ropy i gazu.

W środę wieczorem obaj prezydenci potwierdzili, że dojdzie do ich spotkania. - Teraz to już potwierdzone, podpiszemy porozumienie, które będzie bardzo dużym porozumieniem - przekazał Trump. Po nim Zełenski oznajmił, że jedzie do USA, ale nadal oczekuje gwarancji bezpieczeństwa dla swojego kraju, aby w przyszłości móc skutecznie bronić się przed Rosją.

RELACJA Z WASZYNGTONU W TVN24.PL:

Najnowsze na górze Najstarsze na górze i Relacja odświeża się automatycznie 16:50 "Dyktator" Zełenski". Trump: ja to powiedziałem? Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump powiedział, że negocjacje pokojowe z Rosją w sprawie wojny w Ukrainie są na "zaawansowanym etapie". Podkreślił, że w przypadku Władimira Putina kieruje się zasadą "ufaj, ale sprawdzaj", jednak równocześnie ocenił, że prezydent Rosji "dotrzyma słowa" i jeżeli uda się zaprowadzić pokój, to Rosja więcej Ukrainy nie zaatakuje. Trump dodał, że gwarancją bezpieczeństwa dla Ukrainy będzie umowa o metalach ziem rzadkich podpisana z USA. Po to do Waszyngtonu leci Wołodymyr Zełenski.

16:46 O tym, jak ma wyglądać umowa między USA a Ukrainą, mówi na antenie TVN24 Andrzej Zaucha, wieloletni korespondent "Faktów" TVN w Rosji. Zwracał uwagę, że Ukraińcy przedstawiają ją jako "umowę ramową", a jej zapisy są bardzo ogólne.

16:42 Trump: popieram artykuł 5, ale myślę, że nie będzie potrzebny Szef brytyjskiego rządu Keir Starmer spotkał się w Białym Domu z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Na wspólnej konferencji po spotkaniu obaj przywódcy mówili między innymi o Ukrainie. Starmer powiedział, że planowane porozumienie pokojowe "nie może nagradzać agresora". Trump mówił, że popiera artykuł 5 NATO, mówiący o kolektywnej obronie sojuszników, ale dodał, że jego zdaniem nie będzie powodu, aby go używać do ustabilizowania sytuacji w Ukrainie.

16:34 To skrywa ukraińska ziemia. Mapa W Ukrainie znajdują się złoża cennych metali ziem rzadkich i minerałów. Na liście tej są między innymi tytan, lit, uran, grafit, beryl i mangan. Chodzi także o złoża węgla, ropy i gazu. Rezerwy te są warte miliardy dolarów. Znaczna część złóż Ukrainy znajduje się na terenach okupowanych przez Rosję. Poniżej prezentujemy mapę ukraińskich zasobów naturalnych.

16:31 Mychajło Podolak, przedstawiciel kancelarii prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, poinformował, że ramowa "umowa o zasobach mineralnych" ze Stanami Zjednoczonymi będzie zawierać załączniki dotyczące współpracy gospodarczej oraz gwarancji bezpieczeństwa dla Kijowa.

16:19 - Dzisiaj naprawdę dzień historyczny w Waszyngtonie, to może być pierwszy ogromny krok w stronę pokoju - mówił Michał Sznajder.

16:19 Przekazał, że ceremonia przyjęcia Zełenskiego w Białym Domu ma wyglądać "bardzo okazale" i mają w niej uczestniczyć przedstawiciele amerykańskiego wojska.

16:13 O przygotowaniach do wizyty Zełenskiego mówił na antenie TVN24 przebywający w Waszyngtonie dziennikarz TVN24 BiS Michał Sznajder.

16:12 Na godzinę 19:00 czasu polskiego przewidziano konferencję prasową obu prezydentów.

16:06 Według planu udostępnionego przez Biały Dom, o godz. 17:00 prezydent Trump powita oficjalnie prezydenta Zełenskiego, a pięć minut później obaj odbędą rozmowę w obecności dziennikarzy w Gabinecie Owalnym. O 17:35 ma się rozpocząć wspólny obiad, zamknięty dla prasy.

16:04 Dzień dobry, rozpoczynamy relację ze spotkania Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim. Będziemy tu prezentować wszelkie informacje związane z tym wydarzeniem i z wojną w Ukrainie.

Porozumienie w sprawie minerałów kluczowym punktem

Kluczowym punktem piątkowego spotkania ma być podpisanie umowy dotyczącej eksploatacji ukraińskich złóż naturalnych.

Według "Financial Times" obie strony wynegocjowały projekt umowy, w której USA rezygnują z żądań prawa do 500 miliardów dolarów potencjalnych dochodów z eksploatacji tych zasobów. Brytyjski dziennik jako pierwszy doniósł, że planowane jest ustanowienie funduszu, do którego Ukraina wnosiłaby 50 procent wpływów z "przyszłej monetyzacji" państwowych zasobów minerałów, w tym ropy i gazu, oraz powiązanej z tym logistyki. Fundusz ten miałby inwestować w projekty w Ukrainie.

Administracja Trumpa od początku lutego forsuje porozumienie zakładające dostęp USA do ukraińskich złóż metali ziem rzadkich. Według Waszyngtonu ma to być forma zapłaty za amerykańską pomoc udzieloną Kijowowi. Trump twierdzi, że USA wydały na pomoc Ukrainie 300 lub 350 miliardów dolarów, choć w rzeczywistości liczba ta jest co najmniej o połowę mniejsza. Osoby z otoczenia Trumpa argumentują też, że samo "partnerstwo ekonomiczne" z USA byłoby dla Ukrainy gwarancją na przyszłość.

Tymczasem według Zełenskiego Ukraina nie jest nic winna Stanom Zjednoczonym, a potwierdzać to miałaby ostateczna wersja umowy, która ma zostać podpisana w piątek. Prezydent Ukrainy w środę mówił, że ukraińscy urzędnicy bardzo dobrze oceniają projekt porozumienia i uważają, że "to może zadziałać".

Cenne złoża w Ukrainie PAP

Surowce, będące przedmiotem umowy i na których tak bardzo zależy Stanom Zjednoczonym, to przede wszystkie metale ziem rzadkich, odgrywające kluczową rolę w nowoczesnym przemyśle. Są składnikiem większości zaawansowanych technologii, między innymi telefonów komórkowych, turbin wiatrowych czy systemów rakietowych.

Mają one istotne znaczenie dla Waszyngtonu, gdyż globalny łańcuch dostaw tych surowców zdominowały Chiny, największy producent metali ziem rzadkich na świecie. Brak kontroli nad tymi zasobami stanowi dla USA strategiczną słabość, którą od lat próbują zniwelować - oceniają eksperci.

Autorka/Autor:mjz/akw