Senat USA poparł budżet Pentagonu, "za" byli także republikanie. Mimo wezwań Donalda Trumpa

Ustawa o wydatkach obronnych Stanów Zjednoczonych na 2021 rok została w piątek przyjęta przez kontrolowany przez republikanów Senat. "Za" opowiedziało się 84 senatorów, a przeciwko było 13. Ustawę poparło więcej parlamentarzystów niż potrzeba do odrzucenia weta zapowiadanego przez prezydenta USA Donalda Trumpa.

We wtorek kontrolowana przez demokratów Izba Reprezentantów przyjęła stosunkiem głosów 335 do 78 ustawę o wydatkach obronnych (National Defense Authorization Act - NDAA) na rok fiskalny 2021 , opiewającą na łączną sumę 740 miliardów dolarów. W piątek podobną decyzję podjął Senat, gdzie przewagę mają republikanie. Przy 84 senatorskich głosach poparcia i 13 sprzeciwiających się, łączna liczba głosów "za" w dwuizbowym Kongresie jest wystarczająca, by odrzucić weto zapowiadane przez Donalda Trumpa.