Chińskie "normalne interakcje handlowe" z Rosją

Sankcje objęły firmy w Chinach, które eksportowały do Rosji produkty służące do budowy dronów takie jak śmigła, silniki i czujniki. Departament Stanu nałożył także sankcje na cztery przedsiębiorstwa z siedzibą w Chinach, które oskarżył o wspieranie rosyjskiej bazy przemysłu obronnego, w tym poprzez wysyłanie produktów do podmiotów objętych sankcjami USA w Rosji.