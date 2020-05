"Żaden rozsądny człowiek nie może dziś twierdzić, że Hongkong utrzymuje wysoki stopień autonomii"

"Hongkong nie może być traktowany w świetle praw USA w ten sam sposób, w jaki prawo Stanów Zjednoczonych odnosiło się do niego przed lipcem 1997 roku" - napisał Pompeo w liście do Kongresu.

Jak pisze Associated Press, taka deklaracja sekretarza stanu otwiera drogę do wycofania preferencyjnych warunków handlowych i finansowych, na jakich Waszyngton traktował Hongkong od czasu przekazania go Chinom przez Wielką Brytanię.